Sportler nahm zu viel Testosteron: Nieren versagen

Aufgeflogen ist der Anabolika-Skandal in Kärnten nach einem anonymen Tipp: „Es hieß, dass der Angeklagte in einer Garage große Mengen an verbotenen Mitteln lagern und vertreiben würde“, so Staatsanwältin Chiara Eder beim Prozess am Klagenfurter Landesgericht. Eine Hausdurchsuchung bestätigte den Verdacht – und auch, wie raffiniert der 35-Jährige dabei vorgegangen war.