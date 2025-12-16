Area 5 am Jakominiplatz schließt Anfang Jänner

Das Area 5, ein Bausatz-Lokal am Dach des Steirerhofs am Jakominiplatz in Graz, schließt mit 6. Jänner. Der Betreiber will dem Standort aber treu bleiben und im März mit einem neuen Konzept wiedereröffnen.
Es ist wegen seiner moderaten Preise eines der beliebtesten Studentenlokale in Graz und bietet einen Ausblick über die gesamte Innenstadt: Das Bausatz-Lokal Area 5 am Jakominiplatz. Seit 2014 ist der Standort Teil der Bausatz-Gruppe, die mittlerweile 17 Lokale in drei Bundesländern betreibt. Vom fünften Stock des Steirerhof-Gebäudes aus sind die roten Dächer der Altstadt und der Schloßberg wunderschön zu sehen.
Mit 6. Jänner ist dort aber Schluss mit Bausatzpizza und -pfandl: Das Lokal schließt. Zwei Monate später will man mit einem neuen Konzept wiedereröffnen.
Überarbeitetes Konzept ab März
„Mehr will ich derzeit noch nicht verraten“, sagt René Forstner (Bausatz), der auch künftig als Investor hinter dem Lokal stehen wird. „Nur so viel: Der wahrscheinlich attraktivste Platz, an dem in Graz Gastronomie betrieben werden kann, verdient es auch, auf eine angemessene Art und Weise bespielt zu werden.“
