Area 5 am Jakominiplatz schließt Anfang Jänner

Es ist wegen seiner moderaten Preise eines der beliebtesten Studentenlokale in Graz und bietet einen Ausblick über die gesamte Innenstadt: Das Bausatz-Lokal Area 5 am Jakominiplatz. Seit 2014 ist der Standort Teil der Bausatz-Gruppe, die mittlerweile 17 Lokale in drei Bundesländern betreibt. Vom fünften Stock des Steirerhof-Gebäudes aus sind die roten Dächer der Altstadt und der Schloßberg wunderschön zu sehen.