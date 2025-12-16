Auf Schiene! Stainzer Flascherlzug ist gerettet

Mit diesen Maßnahmen, und auch einer zusätzlichen Förderung des Landes, können die bunten Waggons weiter durch das Schilcherland tuckern. Einmal mehr zeigt sich: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und ein bisserl dürfen wir von der „Krone“ uns auch mitfreuen – denn nicht zuletzt durch unsere intensive Berichterstattung ist etwas ins Rollen gekommen. In dem Fall der Flascherlzug.