Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-Miss wählte Notruf

Ermittlungen gegen Promi-Wirt Ho eingestellt

Gericht
18.12.2025 11:03

Am Freitag kam es in Martin Hos Wohnung in der Wiener City zu einem Polizeieinsatz. Seine Freundin, eine ehemalige Schönheitskönigin mit vietnamesischen Wurzeln, hatte den Notruf gewählt, weil sie sich vom schillernden Szene-Gastronom bedroht fühlte. Am Donnerstag teilte die Staatsanwaltschaft Wien schließlich mit, dass das Ermittlungsverfahren gegen Ho wieder eingestellt wurde.

0 Kommentare

Als Begründung wird Mangel an Beweisen angegeben bzw. dass „die dem Ermittlungsfahren zugrunde liegende Tat nicht mit einer gerichtlichen Strafe bedroht ist“, und „die weitere Verfolgung des Beschuldigten sonst aus rechtlichen Gründen unzulässig wäre“.

Am späten Freitagabend hatte Hos Freundin (37), eine ehemalige Schönheitskönigin, Ex-Miss Universe und Ex-Miss Vietnam, vom Schlafzimmer der Luxuswohnung in der Wiener Innenstadt aus bei der Polizei Alarm geschlagen. Beim anschließenden Einsatz war auch die WEGA dabei.   

Die Frau gab an, sie sei mit einer Schusswaffe mit dem Umbringen bedroht, Gegenstände seien geworfen worden. Auch die gemeinsame, eineinhalb Jahre alte Tochter des Paares, hielt sich während des Vorfalls in der Wohnung auf.

In der Wohnung des Szene-Gastronomen Martin Ho kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem seine ...
In der Wohnung des Szene-Gastronomen Martin Ho kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem seine Freundin den Notruf gewählt hatte.(Bild: Krone KREATIV/Tuma Alexander, Huber Patrick)
Lesen Sie auch:
Die Umbauarbeiten sind bereits in vollem Gange.
Mit Awareness-Konzept
Ho-Rückzug: Pratersauna bekommt neuen Eigentümer
20.02.2025
Für Anwalt „Intrige“
Ex-Miss zeigt Promi-Wirt an! Polizei bei Martin Ho
14.12.2025

Schusswaffen beschlagnahmt
Bei der Durchsuchung der Wohnung fand die Polizei schließlich zwei (legal besessene) Schusswaffen. Diese wurden gemeinsam mit zwei Magazinen beschlagnahmt.

Ho vorübergehend festgenommen
Ho (39) wurde vorübergehend festgenommen und nach der Nacht in Polizeiarrest auf freiem Fuß angezeigt. Zudem wurde ein vorläufiges Betretungs-, Annäherungs- und auch Waffenverbot verhängt.

Anwalt sprach von „Intrige“
Auf „Krone“-Nachfrage schilderte Hos Anwalt Nikolaus Rast eine ganz andere Geschichte als die 37-Jährige: „Sie hat ihn mit einer Plastikflasche beworfen, das Ganze ist eine Intrige.“ Hintergrund sei, dass sich die Frau bessere Karten beim Obsorgeverfahren für die Tochter sichern wollte.

Zitat Icon

Sie hat ihn mit einer Plastikflasche beworfen, das Ganze ist eine Intrige.

Nikolaus Rast, Anwalt von Martin Ho

Ho ist aus dem Wiener Nachtleben nicht wegzudenken. Promis und Models gehen bei ihm bis heute ein und aus. Auch Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz zählt zu seinem illustren Freundeskreis. Der Sohn vietnamesischer Einwanderer kam mit zwei Jahren nach Wien, gründete mit 19 Jahren sein erstes Restaurant und baute sich ein Gastro-Imperium auf. Probleme mit der Justiz und Konkurse brachten ihm aber immer wieder Negativschlagzeilen ein.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienVietnam
StaatsanwaltschaftPolizeiWEGA
PolizeieinsatzErmittlung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
150.233 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
109.380 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.300 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Gericht
Ex-Miss wählte Notruf
Ermittlungen gegen Promi-Wirt Ho eingestellt
Rache aus der Haft
Verurteilter Mörder wollte Anwalt vernichten
„Schwarze“ Nachwehen
Meisterfeier eskalierte: Sieben Steirer angeklagt
Griff in die Kassa
Aus Supermarkt wurde Selbstbedienungsladen
Krone Plus Logo
Schwere Vorwürfe
Rekord! Kärntnerin mit 86 Jahren verurteilt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf