Ermittlungen gegen Promi-Wirt Ho eingestellt

Ho ist aus dem Wiener Nachtleben nicht wegzudenken. Promis und Models gehen bei ihm bis heute ein und aus. Auch Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz zählt zu seinem illustren Freundeskreis. Der Sohn vietnamesischer Einwanderer kam mit zwei Jahren nach Wien, gründete mit 19 Jahren sein erstes Restaurant und baute sich ein Gastro-Imperium auf. Probleme mit der Justiz und Konkurse brachten ihm aber immer wieder Negativschlagzeilen ein.