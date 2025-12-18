Ermittlungen gegen Promi-Wirt Ho eingestellt

Am Freitag kam es in Martin Hos Wohnung in der Wiener City zu einem Polizeieinsatz. Seine Freundin, eine ehemalige Schönheitskönigin mit vietnamesischen Wurzeln, hatte den Notruf gewählt, weil sie sich vom schillernden Szene-Gastronom bedroht fühlte. Am Donnerstag teilte die Staatsanwaltschaft Wien schließlich mit, dass das Ermittlungsverfahren gegen Ho wieder eingestellt wurde.
Als Begründung wird Mangel an Beweisen angegeben bzw. dass „die dem Ermittlungsfahren zugrunde liegende Tat nicht mit einer gerichtlichen Strafe bedroht ist“, und „die weitere Verfolgung des Beschuldigten sonst aus rechtlichen Gründen unzulässig wäre“.
Am späten Freitagabend hatte Hos Freundin (37), eine ehemalige Schönheitskönigin, Ex-Miss Universe und Ex-Miss Vietnam, vom Schlafzimmer der Luxuswohnung in der Wiener Innenstadt aus bei der Polizei Alarm geschlagen. Beim anschließenden Einsatz war auch die WEGA dabei.
Die Frau gab an, sie sei mit einer Schusswaffe mit dem Umbringen bedroht, Gegenstände seien geworfen worden. Auch die gemeinsame, eineinhalb Jahre alte Tochter des Paares, hielt sich während des Vorfalls in der Wohnung auf.
Schusswaffen beschlagnahmt
Bei der Durchsuchung der Wohnung fand die Polizei schließlich zwei (legal besessene) Schusswaffen. Diese wurden gemeinsam mit zwei Magazinen beschlagnahmt.
Ho vorübergehend festgenommen
Ho (39) wurde vorübergehend festgenommen und nach der Nacht in Polizeiarrest auf freiem Fuß angezeigt. Zudem wurde ein vorläufiges Betretungs-, Annäherungs- und auch Waffenverbot verhängt.
Anwalt sprach von „Intrige“
Auf „Krone“-Nachfrage schilderte Hos Anwalt Nikolaus Rast eine ganz andere Geschichte als die 37-Jährige: „Sie hat ihn mit einer Plastikflasche beworfen, das Ganze ist eine Intrige.“ Hintergrund sei, dass sich die Frau bessere Karten beim Obsorgeverfahren für die Tochter sichern wollte.
Sie hat ihn mit einer Plastikflasche beworfen, das Ganze ist eine Intrige.
Nikolaus Rast, Anwalt von Martin Ho
Ho ist aus dem Wiener Nachtleben nicht wegzudenken. Promis und Models gehen bei ihm bis heute ein und aus. Auch Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz zählt zu seinem illustren Freundeskreis. Der Sohn vietnamesischer Einwanderer kam mit zwei Jahren nach Wien, gründete mit 19 Jahren sein erstes Restaurant und baute sich ein Gastro-Imperium auf. Probleme mit der Justiz und Konkurse brachten ihm aber immer wieder Negativschlagzeilen ein.
