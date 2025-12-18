Team bestätigt: Völlig neue Nummer für Verstappen

Mit seinem ersten Weltmeistertitel im Jahr 2021 wechselte der 28-Jährige für die Saison 2022 auf den Einser, der ihn bis zuletzt begleitete. Da mit Lando Norris allerdings der amtierende Champion seinen Anspruch auf die Nummer geltend machte, entschied sich Verstappen nun für die 3. 2026 wird der vierfache Weltmeister jedoch wieder alles daran setzen, dass es bei einer Saison ohne der 1 bleiben wird.