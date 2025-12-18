Vorteilswelt
Nach 33 und 1

Team bestätigt: Völlig neue Nummer für Verstappen

Formel 1
18.12.2025 11:07
Max Verstappen hat eine neue Nummer.
Max Verstappen hat eine neue Nummer.(Bild: AFP/APA/RONALDO SCHEMIDT)

Neue Grid-Nummer für Max Verstappen! Nachdem der Red-Bull-Pilot seinen Weltmeistertitel und damit auch die Nummer 1 auf dem Boliden abgeben musste, gab sein Rennstall nun bekannt, dass der vierfache Weltmeister kommende Saison mit der 3 an den Start gehen wird. 

Verstappen wird mit in der kommenden Formel-1-Saison mit seiner Lieblingsnummer an den Start gehen – und das zum ersten Mal. Als der Niederländer 2015 sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse gab, war die Ziffer bereits an Daniel Ricciardo vergeben, Verstappen entschied sich deshalb für die 33.

Mit seinem ersten Weltmeistertitel im Jahr 2021 wechselte der 28-Jährige für die Saison 2022 auf den Einser, der ihn bis zuletzt begleitete. Da mit Lando Norris allerdings der amtierende Champion seinen Anspruch auf die Nummer geltend machte, entschied sich Verstappen nun für die 3. 2026 wird der vierfache Weltmeister jedoch wieder alles daran setzen, dass es bei einer Saison ohne der 1 bleiben wird. 

Ähnliche Themen
Max VerstappenDaniel Ricciardo
Formel-1-Saison
RennstallWeltmeistertitelMotorsport
Loading
