Islamisten-Terror und Zivilcourage

EINERSEITS heißt es nun von politisch korrekter Seite, man könne keinesfalls behaupten, dass antisemitische Gewalt nur von Islamisten ausgehe. Das mutige Einschreiten des „Helden von Sydney“, einem muslimischen Obstverkäufer, zeige doch, dass Zivilcourage gegen Terror sehr wohl auch von islamischer Seite ausgehe. Und hierzulande habe man im vergangenen Februar beim Terrormord in Villach dasselbe gesehen, wo es ein syrischer Essenszusteller war, der den islamistischen Messer-Mörder niederstreckte.