Islamisten-Terror und Zivilcourage

Nun hat der islamistische Terror also auch den fernen Südkontinent Australien erreicht. 15 Menschen, die am Strand von Sydney das jüdische Chanukkafest begehen wollten, fielen einem antisemitischen Terroranschlag zweier pakistanischer IS-Anhänger zum Opfer.
EINERSEITS heißt es nun von politisch korrekter Seite, man könne keinesfalls behaupten, dass antisemitische Gewalt nur von Islamisten ausgehe. Das mutige Einschreiten des „Helden von Sydney“, einem muslimischen Obstverkäufer, zeige doch, dass Zivilcourage gegen Terror sehr wohl auch von islamischer Seite ausgehe. Und hierzulande habe man im vergangenen Februar beim Terrormord in Villach dasselbe gesehen, wo es ein syrischer Essenszusteller war, der den islamistischen Messer-Mörder niederstreckte.
ANDERERSEITS ändert das nichts an der Tatsache, dass antisemitische Gewalttaten und Terrorakte in unseren Tagen fast ausschließlich aus dem Bereich des fundamentalistischen Islam kommen. Der Hamas-Überfall auf das israelische Popfestival beweist dies ebenso wie der Amoklauf vor wenigen Jahren zu Allerheiligen am Wiener Schwedenplatz und nun eben der Anschlag von Sydney.
Sagen kann man also: Keineswegs sind alle Muslime – man denkt an den „Helden von Sydney“ – gewaltbereite Antisemiten, aber fast alle terroristischen Antisemiten sind Islamisten. Und das hat erst kürzlich auch Michael Galibov von der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien im „Krone“-Interview bestätigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.