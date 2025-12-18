Konkursantrag gegen bekanntes Drei-Hauben-Lokal

„Was Lucas Bocsa und seine Frau Susanne in ihrem Haus am Hang abliefern, ist ein Gewinn fürs Salzkammergut“ – so hat erst vor wenigen Wochen die Gourmet-Fibel Gault Millau über das „Haus am Hang“ geurteilt. Das Resultat der letzten Haubenbewertung: 15 von 20 Punkten und drei Hauben. Damit landete das Restaurant im Spitzenfeld Österreichs. Nun ist man jedoch mit dem Konkurs konfrontiert.