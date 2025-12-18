Konkursantrag gegen bekanntes Drei-Hauben-Lokal

Mit einem Konkursantrag ist das bekannte Gourmetrestaurant „Haus am Hang“ in St. Gilgen (Salzburg) konfrontiert. Ein Gläubiger hat wegen offener Forderungen den Antrag bei Gericht gestellt.
„Was Lucas Bocsa und seine Frau Susanne in ihrem Haus am Hang abliefern, ist ein Gewinn fürs Salzkammergut“ – so hat erst vor wenigen Wochen die Gourmet-Fibel Gault Millau über das „Haus am Hang“ geurteilt. Das Resultat der letzten Haubenbewertung: 15 von 20 Punkten und drei Hauben. Damit landete das Restaurant im Spitzenfeld Österreichs. Nun ist man jedoch mit dem Konkurs konfrontiert.
Konkursantrag eingebracht
Wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Donnerstag mitteilte, wurde von einem Gläubiger der Konkursantrag gegen Betreiber Bocsa beim Landesgericht Salzburg eingebracht. Noch ist jedoch offen, wie hoch die offenen Forderungen gegenüber dem Gastronomen und seinem „Haus am Hang“ sind.
Angaben und Details über die betroffenen Gläubiger und Dienstnehmer, sowie die Höhe der Aktiva und Passiva, als auch die genaue Insolvenzursache liegen aktuell noch nicht vor. Wie es mit dem Restaurant weitergeht, ist ebenso nicht klar.
