Chaos in Skigebiet

Kein Schnee: Stundenlange Wartzeit vor Liftanlagen

Ausland
18.12.2025 10:51
Viele Skigebiete belasten zu hohe Temperaturen und fehlender Schnee.
Viele Skigebiete belasten zu hohe Temperaturen und fehlender Schnee.(Bild: Facebook.com/Dolomiti Superski/Marco Sartini)

Auf lange Wartezeiten einstellen mussten sich am Samstag Skifahrer in den Dolomiten. Da es Frau Holle auch dort mit Wintersportlern bislang nicht besonders gut gemeint hat, sind einige Pisten derzeit nicht befahrbar. Das Resultat: Gedränge, Chaos und Wartezeiten von 45 bis zu 80 Minuten vor den Liftanlagen der wenigen beschneiten Hänge.

In den Dolomiten hat der Schneemangel den Start der Skisaison deutlich getrübt. Auf 2300 Metern Höhe mussten mehrere Pisten gesperrt werden, weil es zu warm und zu trocken ist, um sie mit Kunstschnee zu versorgen. 

Vor allem am Verbindungslift zwischen Marmolata und dem Sellaronda-Skirundkurs standen Hunderte Skifahrer bis zu 80 Minuten lang an, statt wie geplant auf den Pisten zu wedeln. Derzeit kostet ein Tagesskipass 86 Euro für Erwachsene. Viele Betroffene zeigten sich frustriert und forderten vom Betreiber eine Rückzahlung.

Marco Grigoletto vom regionalen Skiverband ANEF reagierte auf den Unmut, den viele Besucher auf Social Media verschriftlichten. Er erklärte laut „Bild“, dass es bisher nur an wenigen Tagen Minusgrade gegeben habe und man auf kälteres Wetter hoffe, um endlich wieder beschneien zu können.

Wenn Skifahren zum Albtraum wird, sollte man weniger überfüllte Orte suchen.

Nutzerin auf Facebook

„Und, wo ist das anders?“
In sozialen Netzwerken werden die Szenen teilweise als „Theater“, „Zirkus“ und „stundenlange Warteschlangen“ kritisiert. Vereinzelt wird zwar darauf hingewiesen, dass man sich vor dem Skitag über befahrbaren Hänge informieren kann. Doch das Posting schlägt vielen Italienern sauer auf: „Zeig mir mal, in welchem Skigebiet das anders ist“, „Fürs Anstehen bezahlen die auch noch“ und „Ist ja überall so! Und es gibt überall gesperrte Pisten – nutzlose Beschwerde!“, ist auf Facebook zu lesen. 

Facebook-Nutzerin Orsi aber spricht wohl aus, was viele denken: „Ich sage das schweren Herzens, da ich schon oft in Marmolata war, aber wenn Skifahren zum Albtraum wird, sollte man weniger überfüllte Orte suchen ...“

Mara Tremschnig
