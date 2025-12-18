Kein Schnee: Stundenlange Wartzeit vor Liftanlagen

„Und, wo ist das anders?“

In sozialen Netzwerken werden die Szenen teilweise als „Theater“, „Zirkus“ und „stundenlange Warteschlangen“ kritisiert. Vereinzelt wird zwar darauf hingewiesen, dass man sich vor dem Skitag über befahrbaren Hänge informieren kann. Doch das Posting schlägt vielen Italienern sauer auf: „Zeig mir mal, in welchem Skigebiet das anders ist“, „Fürs Anstehen bezahlen die auch noch“ und „Ist ja überall so! Und es gibt überall gesperrte Pisten – nutzlose Beschwerde!“, ist auf Facebook zu lesen.