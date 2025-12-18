William & Kate zeigen ihre Weihnachtskarte 2025

Kuschel-Moment mit Botschaft

Die Bildkomposition ist besonders rührend: Der kleine Prinz Louis liegt entspannt auf dem Arm seines Vaters – gut sichtbar mit seiner berühmten Zahnlücke. Prinzessin Charlotte lehnt ihren Kopf glücklich an Williams Schulter, während Prinz George selbstbewusst im Schneidersitz neben seinem Vater sitzt. Prinzessin Kate umarmt ihre Familie von hinten – fast so, als wolle sie alle schützend umhüllen.