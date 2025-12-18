William & Kate zeigen ihre Weihnachtskarte 2025

Dieser Anblick geht ans Herz: Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben ihre Weihnachtskarte 2025 veröffentlicht – und setzen dabei ganz auf Nähe, Wärme und Familienglück. Das neue Foto zeigt William (43) und Kate (43) mit ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – vertraut, liebevoll und völlig ungezwungen.
Das glückliche Familienbild wurde bereits im April in Norfolk aufgenommen. Die Kulisse: eine Frühlingswiese voller Narzissen. Ein bewusst gewählter Kontrast zur winterlichen Weihnachtszeit – und ein starkes Symbol für Neubeginn.
Kuschel-Moment mit Botschaft
Die Bildkomposition ist besonders rührend: Der kleine Prinz Louis liegt entspannt auf dem Arm seines Vaters – gut sichtbar mit seiner berühmten Zahnlücke. Prinzessin Charlotte lehnt ihren Kopf glücklich an Williams Schulter, während Prinz George selbstbewusst im Schneidersitz neben seinem Vater sitzt. Prinzessin Kate umarmt ihre Familie von hinten – fast so, als wolle sie alle schützend umhüllen.
Dazu wünscht das Thronfolgerpaar schlicht: „A very Happy Christmas“.
Harmonie auch bei den Outfits
Auch modisch zeigt sich die Familie perfekt abgestimmt – ganz im natürlichen Grün-Look: Prinz William und Prinz Louis tragen grüne Strickpullover über Hemden. Prinzessin Charlotte erscheint in einer grün-weiß-blauen Fair-Isle-Jacke mit dunklem Schal. Prinz George kombiniert ein hell kariertes Hemd mit einer ärmellosen braunen Weste und Prinzessin Kate trägt offenbar einen Tweed-Rock oder eine Tweed-Hose im klassischen Hahnentritt, dazu einen weinroten Pullover mit Stehkragenbluse.
Auffällig: Kates Haar ist glatt geföhnt und deutlich dunkler als das blonde Sommerhaar, mit dem sie Anfang des Jahres überrascht hatte.
Foto mit besonderer Bedeutung
Aufgenommen wurde das Bild von Star-Fotograf Josh Shinner, der auch die jüngsten Geburtstagsfotos von Prinz Louis (7) und Prinz George (12) fotografierte.
Im vergangenen Jahr hatten William und Kate eine Weihnachtskarte verschickt, die einen Screenshot aus dem emotionalen Video zeigte, mit dem Kate das Ende ihrer Krebsbehandlung bekannt gegeben hatte. Inzwischen bestätigte die Prinzessin, dass sie in Remission ist.
Diese Weihnachtskarte ist mehr als nur ein Familienfoto: Sie ist ein stilles Zeichen von Zusammenhalt, Hoffnung und Stärke. William und Kate zeigen sich nahbar wie nie – und senden pünktlich zu Weihnachten eine klare Botschaft: Familie ist alles.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.