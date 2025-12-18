Vorteilswelt
So herzlich!

William & Kate zeigen ihre Weihnachtskarte 2025

Royals
18.12.2025 11:04
Inniger Familienmoment: William und Kate kuscheln mit George, Charlotte und Louis auf einer ...
Inniger Familienmoment: William und Kate kuscheln mit George, Charlotte und Louis auf einer Narzissen-Wiese. Das rührende Foto aus dem April ziert die Weihnachtskarte 2025 der Wales-Familie – herzlich, natürlich, nah.

 

Dieser Anblick geht ans Herz: Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben ihre Weihnachtskarte 2025 veröffentlicht – und setzen dabei ganz auf Nähe, Wärme und Familienglück. Das neue Foto zeigt William (43) und Kate (43) mit ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – vertraut, liebevoll und völlig ungezwungen.

Das glückliche Familienbild wurde bereits im April in Norfolk aufgenommen. Die Kulisse: eine Frühlingswiese voller Narzissen. Ein bewusst gewählter Kontrast zur winterlichen Weihnachtszeit – und ein starkes Symbol für Neubeginn.

Kuschel-Moment mit Botschaft
Die Bildkomposition ist besonders rührend: Der kleine Prinz Louis liegt entspannt auf dem Arm seines Vaters – gut sichtbar mit seiner berühmten Zahnlücke. Prinzessin Charlotte lehnt ihren Kopf glücklich an Williams Schulter, während Prinz George selbstbewusst im Schneidersitz neben seinem Vater sitzt. Prinzessin Kate umarmt ihre Familie von hinten – fast so, als wolle sie alle schützend umhüllen.

Dazu wünscht das Thronfolgerpaar schlicht: „A very Happy Christmas“.

Harmonie auch bei den Outfits
Auch modisch zeigt sich die Familie perfekt abgestimmt – ganz im natürlichen Grün-Look: Prinz William und Prinz Louis tragen grüne Strickpullover über Hemden. Prinzessin Charlotte erscheint in einer grün-weiß-blauen Fair-Isle-Jacke mit dunklem Schal. Prinz George kombiniert ein hell kariertes Hemd mit einer ärmellosen braunen Weste und Prinzessin Kate trägt offenbar einen Tweed-Rock oder eine Tweed-Hose im klassischen Hahnentritt, dazu einen weinroten Pullover mit Stehkragenbluse.

Auffällig: Kates Haar ist glatt geföhnt und deutlich dunkler als das blonde Sommerhaar, mit dem sie Anfang des Jahres überrascht hatte.

Foto mit besonderer Bedeutung
Aufgenommen wurde das Bild von Star-Fotograf Josh Shinner, der auch die jüngsten Geburtstagsfotos von Prinz Louis (7) und Prinz George (12) fotografierte.

Im vergangenen Jahr hatten William und Kate eine Weihnachtskarte verschickt, die einen Screenshot aus dem emotionalen Video zeigte, mit dem Kate das Ende ihrer Krebsbehandlung bekannt gegeben hatte. Inzwischen bestätigte die Prinzessin, dass sie in Remission ist.

Diese Weihnachtskarte ist mehr als nur ein Familienfoto: Sie ist ein stilles Zeichen von Zusammenhalt, Hoffnung und Stärke. William und Kate zeigen sich nahbar wie nie – und senden pünktlich zu Weihnachten eine klare Botschaft: Familie ist alles.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
