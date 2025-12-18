Vorteilswelt
Vier (!) Elfer pariert

PSG-Ersatzgoalie stiehlt Weltfußballer die Show

Fußball International
18.12.2025 10:56
Matwei Safonow wurde nach dem Finale gebührend gefeiert.
Matwei Safonow wurde nach dem Finale gebührend gefeiert.(Bild: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)

Was für eine Gala von Matwei Safonow! Beim Triumph des französischen Topklubs PSG avancierte der Ersatzgoalie im Interkontinental Cup mit vier gehaltenen Elfmetern zum großen Helden – und stahl sogar dem frisch gekürten Weltfußballer Ousmane Dembele die Show.

Der europäische Champions-League-Sieger behielt am Mittwoch in Katar im Ahmad-bin-Ali-Stadium von Al Rayyan gegen CR Flamengo erst im Elfmeterschießen mit 2:1 die Oberhand. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung war es 1:1 gestanden. Bei der zweiten Auflage des Events blieb der Titel in europäischen Händen, nachdem Real Madrid 2024 gegen CF Pachuca mit 3:0 gewonnen hatte.

Großer Jubel bei PSG
Großer Jubel bei PSG(Bild: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)

Im Elfmeterschießen wurde Safonow mit vier gehaltenen Schüssen von Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira und Luiz Araujo zum Helden. Da war für PSG verschmerzbar, dass Dembele drüber schoss und Bradley Barcola vergab. Der Kampf um die Nummer 1 im Tor des französischen Serienmeisters scheint offener denn je, nachdem Lucas Chevalier den langjährigen Stammkeeper Gianluigi Donnarumma verdrängt hatte.

„Hat seine Persönlichkeit gezeigt“
Safonow habe „nicht nur seine Professionalität, sondern auch seine Persönlichkeit gezeigt“, sagte Trainer Luis Enrique. PSG hatte im Sommer 2024 geschätzte 20 Millionen Euro Ablöse für den damaligen Profi vom russischen Klub FK Krasnodar bezahlt.

