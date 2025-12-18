PSG-Ersatzgoalie stiehlt Weltfußballer die Show

Der europäische Champions-League-Sieger behielt am Mittwoch in Katar im Ahmad-bin-Ali-Stadium von Al Rayyan gegen CR Flamengo erst im Elfmeterschießen mit 2:1 die Oberhand. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung war es 1:1 gestanden. Bei der zweiten Auflage des Events blieb der Titel in europäischen Händen, nachdem Real Madrid 2024 gegen CF Pachuca mit 3:0 gewonnen hatte.