Leser sicher: Das ist Wiens traurigster Christbaum

Kurzes Vergnügen
Er steht jedes Jahr wieder da. Still, verloren, fast übersehen. Kein Funkeln, kein Strahlen, nur ein paar rote Packerln als Trost. „Krone“-Leser sind sich einig: Dieser Christbaum ist kein Scherz – er ist einfach nur traurig.
Wien ist abgehärtet. Auch im Advent. Schiefe Tannen, kahle Äste, kollektives Augenrollen. Man kennt das. Die „Glatzentanne“ ist längst Stadtgeschichte. Doch dieser Christbaum taugt nicht zur Pointe. Er wirkt nicht skurril, sondern verloren. Er steht da, Jahr für Jahr. Während anderswo die Stadt funkelt, bleibt dieser Baum im Dunkeln.
