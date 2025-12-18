Leser sicher: Das ist Wiens traurigster Christbaum

Wien ist abgehärtet. Auch im Advent. Schiefe Tannen, kahle Äste, kollektives Augenrollen. Man kennt das. Die „Glatzentanne“ ist längst Stadtgeschichte. Doch dieser Christbaum taugt nicht zur Pointe. Er wirkt nicht skurril, sondern verloren. Er steht da, Jahr für Jahr. Während anderswo die Stadt funkelt, bleibt dieser Baum im Dunkeln.