„Werden Rat nicht ohne Ukraine-Lösung verlassen“

Stocker: Raiffeisen nicht benachteiligen

Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werden könne. Es gehe nicht darum, ob, sondern „wie wir die Ukraine unterstützen wollen“, sagte Stocker bei seinem Eintreffen ins EU-Ratsgebäude. „Gegen Belgien sollte eine solche Entscheidung nicht getroffen werden“, sagte der Kanzler. Andererseits dürfe auch nicht die Raiffeisen Bank International (RBI) benachteiligt werden, wenn russische Gelder verwendet würden, so Stocker. Hintergrund ist die Forderung der RBI, dass sanktionsrechtlich eingefrorene Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag im Wert von rund zwei Milliarden Euro, die derzeit im Besitz der russischen Firma Rasperia stehen, freigegeben werden sollen, damit sie an Raiffeisen übertragen werden können.