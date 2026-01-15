Übergriffe durch Fahrlehrer: Frauen wehren sich

Als Anfänger in ein Auto zu steigen, kann Nerven kosten: Neben der Beherrschung des Fahrzeuges muss man auf den Verkehr und gefühlt fünf Dinge gleichzeitig achten. Wenn man sich dann aber auch noch mit dem Fahrlehrer unwohl fühlt, kann das Stresslevel ins Unermessliche steigen. Es sind vor allem Frauen, die immer wieder von unangenehmen Situationen mit den meist männlichen Lehrern auf dem Beifahrersitz berichten.