Machtgefälle im Auto

Übergriffe durch Fahrlehrer: Frauen wehren sich

Leben
15.01.2026 06:00
Wenn der Fahrlehrer die Schülerin beleidigt oder sexuell belästigt, wird die Fahrstunde zur ...
Wenn der Fahrlehrer die Schülerin beleidigt oder sexuell belästigt, wird die Fahrstunde zur Zerreißprobe.(Bild: Antonio Diaz)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Für die meisten Menschen ist der Weg zum Führerschein ohnehin stressbehaftet. Besonders problematisch wird es aber, wenn Fahrlehrer übergriffig sind – durch Kommentare, Aggressionen oder gar sexuelle Belästigung. Frauen schildern Krone+ die erlebten Übergriffe.

Als Anfänger in ein Auto zu steigen, kann Nerven kosten: Neben der Beherrschung des Fahrzeuges muss man auf den Verkehr und gefühlt fünf Dinge gleichzeitig achten. Wenn man sich dann aber auch noch mit dem Fahrlehrer unwohl fühlt, kann das Stresslevel ins Unermessliche steigen. Es sind vor allem Frauen, die immer wieder von unangenehmen Situationen mit den meist männlichen Lehrern auf dem Beifahrersitz berichten.

Machtgefälle im Auto
Übergriffe durch Fahrlehrer: Frauen wehren sich
