Prozess vertagt

Obdachloser verlangte Geld von seinen Eltern

Vorarlberg
03.03.2026 05:15
Der Mann hatte die Ladung zur Verhandlung erst am letzten Drücker erhalten.
Der Mann hatte die Ladung zur Verhandlung erst am letzten Drücker erhalten.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Unter Androhung von Repressalien hatte ein 32-jähriger Mittelloser versucht, seinen Eltern in Vorarlberg 5000 Euro abzunötigen. Weil ihm jedoch die Ladung zum Prozess am Landesgericht Feldkirch erst auf den „letzten Drücker“ zugestellt werden konnte, entschied man auf Vertagung.

Wochenlang lebte ein mittelloser Mann als U-Boot in Vorarlberg. „Meine Vermieterin hatte mich rausgeschmissen.“ Deswegen habe er auch den Strafantrag nicht erhalten, er hatte ja keinen Schlüssel zum Postkasten mehr. Die Ladung zur Verhandlung habe ihn jetzt erst erreicht. „Die Polizei brachte sie in die Notschlafstelle vorbei, in der ich seit drei Tagen Unterschlupf gefunden habe.“ Dass er auch ohne Vorbereitungsfrist zum Prozess erschienen ist, zeigt den guten Willen des unter schweren Depressionen leidenden, sich den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zu stellen. Die wirft ihm vor, vergangenen Dezember seine Eltern zuhause aufgesucht und sie zur Herausgabe von 5000 Euro genötigt zu haben. Andernfalls drohte er ihnen etwas anzutun.

Zudem soll er Mitte Jänner in Wolfurt die Kennzeichen am Auto des Bruders abmontiert und unterdrückt haben. Seine Rechtfertigung dazu: „Ich habe 75.000 Euro Schulden aufgrund meiner zahlreichen Umzüge und hatte eine schwere Phase.“ Dass die Verwandtschaft nicht zum Prozess erschienen ist, freut ihn offensichtlich. „Ich bin froh, wenn ich keinen von denen sehe, Frau Richterin.“ Was auch der Frau Rat nach vorliegender Aktenlage nicht neu zu sein scheint. Jedenfalls klärt sie den schon in der Vergangenheit wegen Betrugs, Einbruchdiebstahls und Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz verurteilten über das gesetzliche Recht der einwöchigen Vorbereitungsfrist auf. Was der Angeklagte sofort annimmt. Der Prozess wurde daraufhin vertagt.

