Obdachloser verlangte Geld von seinen Eltern

Wochenlang lebte ein mittelloser Mann als U-Boot in Vorarlberg. „Meine Vermieterin hatte mich rausgeschmissen.“ Deswegen habe er auch den Strafantrag nicht erhalten, er hatte ja keinen Schlüssel zum Postkasten mehr. Die Ladung zur Verhandlung habe ihn jetzt erst erreicht. „Die Polizei brachte sie in die Notschlafstelle vorbei, in der ich seit drei Tagen Unterschlupf gefunden habe.“ Dass er auch ohne Vorbereitungsfrist zum Prozess erschienen ist, zeigt den guten Willen des unter schweren Depressionen leidenden, sich den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zu stellen. Die wirft ihm vor, vergangenen Dezember seine Eltern zuhause aufgesucht und sie zur Herausgabe von 5000 Euro genötigt zu haben. Andernfalls drohte er ihnen etwas anzutun.