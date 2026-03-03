Tiroler sauer: Kleines Haus, explodierte Pauschale

Ein Sprung um 160 Prozent in drei Jahren

Klar ist: Es handelt sich laut Gesetz um einen Freizeitwohnsitz, für den eine jährliche Abgabe (an die Gemeinde) und eine Freizeitwohnsitzpauschale (an den TVB Hohe Salve) vorgeschrieben wird. 240 Euro betrug Letztere im Jahr 2022. Im Vorjahr novellierte das Land das Aufenthaltsabgabengesetz – nun waren schlagartig 624 Euro fällig! „Unerhört“, findet der Unternehmer und jahrzehntelange Steuerzahler das, so eine Vervielfachung hätte er sich gegenüber Kunden nie leisten können.