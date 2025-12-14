„Erhöhte Bedrohung“: So reagiert Wien auf Anschlag

Bundespräsident Alexander Van der Bellen schrieb auf Bluesky: „Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Sydney wurden Opfer eines grausamen Terroranschlags. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Verletzten und ihren Angehörigen. Antisemitismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wir solidarisieren uns mit allen, die sich heute und jeden Tag gegen Hass und Gewalt stellen.“

Seit dem 7. Oktober 2023 ist vieles anders

Das Innenministerium in Wien erinnerte daran: „Bereits seit dem 7. Oktober 2023 – dem Terrorangriff der Hamas auf den Staat Israel – besteht in vielen europäischen Staaten und somit auch für Österreich eine erhöhte Bedrohungslage, aber keine konkrete Gefährdung.“