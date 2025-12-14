Zu jung: „Manche Männer wollen es nicht sehen“

Der Fall, der da am Klagenfurter Landesgericht aufgerollt wird, erinnert an den Skandal um „Anna“ in Wien – denn auch hier geht es um junge Mädchen; fast noch Kinder, die von Männern skrupellos zu sexuellen Handlungen überredet werden. Und auch hier ist offen, inwieweit das auch wirklich strafbar ist.