Haftstrafe! Darf Waltraud nun ins Frauengefängnis?

Der vorsitzende Richter des Schwurgerichts wird nun eine Aufforderung zum Haftantritt an Waltraud schicken – dann hat sie ein Monat Zeit, sich in der Justizanstalt einzufinden. Das wird wohl früher sein, als das zuständige Standesamt einen rechtskräftigen Beschluss fassen kann. Denn dort wird der Fall gerade geprüft. Bis letzte Woche konnte die 60-Jährige Beweise vorlegen, dass sie tatsächlich eine Frau ist. Jetzt wird auf eine Entscheidung der Stadt Wien gewartet. Das kann aber dauern ...