Polizist bedrohte Kollegen mit Waffe: Festnahme!

Zu einer Festnahme in den eigenen Reihen kam es am Freitag bei der steirischen Polizei: Bereits Anfang November soll ein Polizist (42) einen Kollegen im Dienst mit einer Schusswaffe bedroht haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden auch zahlreiche Stichwaffen sowie eine Armbrust gefunden.
Für einen 42-jährigen Polizisten aus der Steiermark klickten am Freitag die Handschellen. Wie die Landespolizeidirektion mitteilt, soll der Beamte bereits Anfang November einen Kollegen im Dienst mit einer Schusswaffe bedroht haben. Angezeigt wurde der Fall erst Wochen später.
Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete aufgrund des Tatverdachts die Festnahme an, die am Freitag mit Unterstützung von Spezialkräften durchgeführt wurde. Beim 42-Jährigen stellten Polizisten mehrere Schusswaffen sowie dazugehörige Munition sicher.
Waffenarsenal bei Hausdurchsuchung gefunden
Bei einer Hausdurchsuchung wurden zudem zahlreiche Stichwaffen, eine Armbrust sowie diverses Waffenzubehör sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot verhängt. Zudem wurde der 42-Jährige umgehend vom Dienst suspendiert und befindet sich aktuell in Haft.
Die genauen Hintergründe der mutmaßlichen Drohung sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen.
