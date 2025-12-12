Premiere im Tunnel: Ein Tag, der Staub aufwirbelte

Inbetriebnahme per Touchscreen und geistlicher Segen

Tatsächlich soll die 130 Kilometer lange Bahnstrecke Lebensrealitäten in der Steiermark und in Kärnten verändern. Nur noch 41 Minuten dauert die Fahrt (ohne Stopp) zwischen Graz und Klagenfurt – bei der Premiere sind es gar nur knapp 39! Davor haben die Ehrengäste in Graz per Touchscreen die Strecke symbolisch in Betrieb genommen, Bischöfe segneten den „Koralmjet“, ehe er vom Bundespräsidenten mit einer Zuckerglasflasche getauft wurde.