Söder deutet ESC-Boykott von Deutschland an

Deutschland kündigte Boykott schon an

Söder stellte sich mit seinen Aussagen gegen die Haltung, die sein Land bisher vertreten hatte. Schon bevor überhaupt feststand, ob Israel am Wettbewerb teilnehmen wird, hatte Deutschland eine ESC-Absage angekündigt – falls Israel nicht dabei sein darf. Kulturminister Wolfram Weimer warnte in einem Brief seine EU-Kollegen sogar vor den Boykotten. Diese würden die Atmosphäre der Gemeinsamkeit gefährden.