„Zahlen eh nur alles“

Söder deutet ESC-Boykott von Deutschland an

Medien
12.12.2025 19:27
Abor & Tynna sangen heuer für Deutschland beim ESC.
Abor & Tynna sangen heuer für Deutschland beim ESC.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Fünf Länder haben bereits angekündigt, den Song Contest in Wien zu boykottieren. Wenn es nach dem deutschen CSU-Chef Markus Söder geht, könnte Deutschland das nächste Land sein, das dem ESC im kommenden Jahr eine Absage erteilt.

0 Kommentare

Weil Israel am ESC in Wien teilnehmen darf, haben Länder wie Spanien oder Island ihre Teilnahme abgesagt. Söder stößt das offenbar sauer auf. „Wenn die es nicht wollen, dann machen wir es halt auch nicht“, sagte er am Freitag. „Wir zahlen eh nur alles“, lamentierte er, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Als Grund nannte Söder am CSU-Parteitag den wachsenden Hass gegen Israel. Deutschland stehe fest an der Seite Israels und den Juden, erklärte der CSU-Chef, auch beim ESC wolle man zu dem Land halten. „Wir sind die Schutzmacht jüdischen Lebens“, zeigte sich Söder entschlossen, wie die „Berliner Morgenpost“ schreibt.

CSU-Chef Markus Söder stellt die Teilnahme Deutschland am Song Contest infrage.
CSU-Chef Markus Söder stellt die Teilnahme Deutschland am Song Contest infrage.(Bild: Christof Birbaumer)

Deutschland kündigte Boykott schon an
Söder stellte sich mit seinen Aussagen gegen die Haltung, die sein Land bisher vertreten hatte. Schon bevor überhaupt feststand, ob Israel am Wettbewerb teilnehmen wird, hatte Deutschland eine ESC-Absage angekündigt – falls Israel nicht dabei sein darf. Kulturminister Wolfram Weimer warnte in einem Brief seine EU-Kollegen sogar vor den Boykotten. Diese würden die Atmosphäre der Gemeinsamkeit gefährden.

Lesen Sie auch:
Nemo hat 2024 den Eurovision Song Contest gewonnen.
Problem mit Idealen
ESC-Gewinner Nemo gibt wegen Israel Trophäe zurück
11.12.2025
Chaos geht weiter
Wegen Israel: Nächstes Land stoppt ESC-Teilnahme
10.12.2025

Fünf Länder nahmen sich Weimers Warnungen allerdings nicht zu Herzen. Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass kein Künstler aus Island zum Song Contest nach Wien anreisen wird. Vergangene Woche hatten schon Spanien, die Niederlande, Slowenien und Irland ihre Teilnahme abgesagt. Welche Länder sich beim ESC dann tatsächlich gegenüberstehen, soll laut Europäische Rundfunkunion (EBU) noch vor Weihnachten bekannt werden.

