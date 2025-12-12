Angreifer zahlt Ex-Rapidler Burgstaller 50.000 €!

Sein Mandant hatte Burgstaller aus nichtigem Anlass am frühen Morgen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Der Fußballer kam aufgrund dessen zu Sturz, prallte mit dem Kopf an der Gehsteigkante auf und zog sich einen Schädelbruch zu. Damit verbunden waren Hirnrindenprellungsherde im Bereich beider Stirnlappen und im Bereich des linken Kleinhirns, die mit Blutungen zwischen den Hirnhäuten verbunden waren. Zudem kam es zu einer traumatisch bedingten linksseitigen Innenohrschwerhörigkeit.