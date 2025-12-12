Ein Derbytor soll beim GAK zum Türöffner werden

Der GAK empfängt am Samstag im letzten Spiel des Jahres 2025 den LASK. Für Christian Lichtenberger ist es heuer die letzte Chance, sich für mehr zu empfehlen. Denn bisher war es nicht seine Saison, nur 247 Spielminuten stehen zu Buche. Und ein Tor im Derby gegen Sturm. Was natürlich Auftrieb gibt. Mit der „Krone“ sprach er über seine Situation.
Keine Zeit für eine große Feier, aber ein passendes Geschenk im Blick! Am Freitag feierte Christian Lichtenberger seinen 30. Geburtstag. Da er mit seinem GAK jedoch am Samstag daheim zum Herbstabschluss den LASK empfängt, musste die Party ausfallen. „Meine Familie ist aus Oberösterreich da, das wird ein gemütliches Abendessen. Beschenken könnte ich mich aber selbst beziehungsweise das Team mich mit den drei Punkten gegen die Linzer – das würde mich sehr freuen.“
