Ein Derbytor soll beim GAK zum Türöffner werden

Keine Zeit für eine große Feier, aber ein passendes Geschenk im Blick! Am Freitag feierte Christian Lichtenberger seinen 30. Geburtstag. Da er mit seinem GAK jedoch am Samstag daheim zum Herbstabschluss den LASK empfängt, musste die Party ausfallen. „Meine Familie ist aus Oberösterreich da, das wird ein gemütliches Abendessen. Beschenken könnte ich mich aber selbst beziehungsweise das Team mich mit den drei Punkten gegen die Linzer – das würde mich sehr freuen.“