Flock sichert sich in Lillehammer ihren 14. Sieg

Gute Laune beim Siegerfoto

Für die dreifache Gesamtweltcup-Siegerin, darunter 2024/25, war es der erste Erfolg in der laufenden Saison. Beim Auftakt am 21. November war sie in Cortina als Vierte knapp am Podest vorbeigefahren. Im Vergleich zu Stoecker verlor Flock am Start jeweils viel Zeit, arbeitete sich auf der Bahn aber kontinuierlich zurück und hatte im Finish jeweils einen Vorsprung. Verständlich daher ihre gute Laune beim Siegerfoto, wo sie mit ihren Rivalinnen ein kleines Tänzchen zum Besten gab. Annia Unterscheider belegte Rang 15, Julia Erlacher landete auf Platz 22.