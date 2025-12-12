Der „Riese“ soll in die Knie gezwungen werden

Marcel Hirscher prophezeite es schon im Jänner 2019, als Marco Odermatt in Adelboden auf Platz 10 fuhr: „Er kann erreichen, was immer er möchte.“ Knapp sieben Jahren später ist der Schweizer Olympiasieger, dreifacher Weltmeister und viermaliger Gesamtweltcupsieger – und steht am Samstag im Riesentorlauf von Val d’Isere vor dem nächsten Meilenstein.