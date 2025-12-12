Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Weltcup in Val d‘Isere

Der „Riese“ soll in die Knie gezwungen werden

Ski Alpin
12.12.2025 19:11
Marco Odermatt peilt in Val d‘Isere seinen 50. Weltcup-Sieg an.
Marco Odermatt peilt in Val d‘Isere seinen 50. Weltcup-Sieg an.(Bild: AP/Robert F. Bukaty)

Österreichs Riesentorlauf-Team will heute die Siegesserie von Marco Odermatt in Val d’Isere beenden. Der Schweizer Star hat die vergangenen vier RTL-Rennen in Frankreich gewonnen. Aber Österreichs Team kam dem Dominator, der seinen 50. Weltcup-Sieg anpeilt, immer näher und hat sich gut vorbereitet.

0 Kommentare

Marcel Hirscher prophezeite es schon im Jänner 2019, als Marco Odermatt in Adelboden auf Platz 10 fuhr: „Er kann erreichen, was immer er möchte.“ Knapp sieben Jahren später ist der Schweizer Olympiasieger, dreifacher Weltmeister und viermaliger Gesamtweltcupsieger – und steht am Samstag im Riesentorlauf von Val d’Isere vor dem nächsten Meilenstein.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Jörg Mülleder
Jörg Mülleder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
171.286 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.957 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
123.484 mal gelesen
Mehr Ski Alpin
Krone Plus Logo
Weltcup in Val d‘Isere
Der „Riese“ soll in die Knie gezwungen werden
Tolle Erinnerungen
Mellauer freuen sich ganz speziell auf Val d‘Isere
Wann fährt Vonn?
Die Startliste für die zweite Abfahrt der Damen
Ski-Cross-Weltcup
Takats holt in Val Thorens einen Stockerl-Platz
„Halleluja, Lindsey“
Neureuther-Ansage: „Liebe Kritiker da draußen …“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf