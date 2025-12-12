Der „Riese“ soll in die Knie gezwungen werden
Weltcup in Val d‘Isere
Österreichs Riesentorlauf-Team will heute die Siegesserie von Marco Odermatt in Val d’Isere beenden. Der Schweizer Star hat die vergangenen vier RTL-Rennen in Frankreich gewonnen. Aber Österreichs Team kam dem Dominator, der seinen 50. Weltcup-Sieg anpeilt, immer näher und hat sich gut vorbereitet.
Marcel Hirscher prophezeite es schon im Jänner 2019, als Marco Odermatt in Adelboden auf Platz 10 fuhr: „Er kann erreichen, was immer er möchte.“ Knapp sieben Jahren später ist der Schweizer Olympiasieger, dreifacher Weltmeister und viermaliger Gesamtweltcupsieger – und steht am Samstag im Riesentorlauf von Val d’Isere vor dem nächsten Meilenstein.
