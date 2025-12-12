Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Enthaftungsantrag

Benko beruft auch gegen zweites Krida-Urteil

Gericht
12.12.2025 11:14

René Benkos Verteidiger werden auch gegen das zweite Urteil wegen betrügerischer Krida Berufung einlegen. Zudem will sein Anwalt Norbert Wess die Enthaftung für seinen Mandanten. 

0 Kommentare

Der gefallene Finanzjongleur war am Mittwoch nicht rechtskräftig zu 15 Monaten bedingt und einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 4320 Euro verurteilt worden. Dabei handelte es sich allerdings nur um einen teilweisen Schuldspruch wegen zwei von elf Luxusuhren sowie vier Paar Manschettenknöpfe und einem Schaden von rund 100.000 Euro – in den anderen Punkten gab es hingegen einen Freispruch.

„In drei Viertel“ des Anklagegegenständlichen sei sein Mandant freigesprochen worden, sagte Wess am Freitag. Man werde Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung anmelden.

Freispruch für Ehefrau
Ehefrau Nathalie Benko war in der Causa rund um einen bei Verwandten aufgestellten Tresor, in dem sich die Uhren, Bargeld und Schmuck befanden, vom Vorwurf der betrügerischen Krida freigesprochen worden. Ihr sei nicht zweifelsfrei nachzuweisen, dass der besagte Safe angeschafft worden sei, um Vermögen vor den Gläubigern zu verschleiern, begründete die Richterin das Urteil.  

René Benko mit Gattin Nathalie am Mittwoch in Innsbruck
René Benko mit Gattin Nathalie am Mittwoch in Innsbruck(Bild: APA/EXPA)

Es war bereits das zweite Urteil gegen den 48-Jährigen, Ende Oktober fasste René Benko nicht rechtskräftig 24 Monate unbedingt aus. Auch gegen dieses Urteil wurde Berufung eingelegt. Daher befindet sich Benko weiterhin in Untersuchungshaft. 

Lesen Sie auch:
Am Mittwoch fasste der tief gefallene Immo-Jongleur René Benko 15 Monate bedingte Haft aus – ...
Richterin entscheidet
Streit um mögliches Ende der U-Haft für René Benko
11.12.2025
Jagd bei Freunden
Benkos Halali: Kind (9) soll Hirsch erlegt haben
11.12.2025
Uhren im Tresor
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
10.12.2025

Enthaftungsantrag kommende Woche
Die anklageführende Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte bis dato mit Tatbegehungsgefahr argumentiert, Wess will allerdings nun kommende Woche einmal mehr einen Enthaftungsantrag stellen. Bisher waren diese von der Haftrichterin in Wien abgelehnt worden, seit Jänner 2025 sitzt der einstige Immobilientycoon hinter Gittern.

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
UrteilBargeldSchmuck
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
152.656 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.150 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Kärnten
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
101.607 mal gelesen
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Mehr Gericht
Enthaftungsantrag
Benko beruft auch gegen zweites Krida-Urteil
Diversion gekippt
Wöginger wieder vor Gericht: „Bleibe Klubobmann“
Prozess in Innsbruck
Modeverkäuferin zwackte Unternehmen 30.000 Euro ab
Krone Plus Logo
Knalleffekt im Gericht
Nach Bluttat auf Kärntner Alm gibt es neue Wende
Schon neunte Vorstrafe
Drogen aus dem Web: Mildes Urteil, breites Grinsen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf