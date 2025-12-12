Benko beruft auch gegen zweites Krida-Urteil

Der gefallene Finanzjongleur war am Mittwoch nicht rechtskräftig zu 15 Monaten bedingt und einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 4320 Euro verurteilt worden. Dabei handelte es sich allerdings nur um einen teilweisen Schuldspruch wegen zwei von elf Luxusuhren sowie vier Paar Manschettenknöpfe und einem Schaden von rund 100.000 Euro – in den anderen Punkten gab es hingegen einen Freispruch.