Ermittlungen eingestellt, Prozess in anderer Sache

Jetzt folgt der Showdown

Wohl auch Waltraud P. selbst von der Stadt Wien, denn der Geschlechterwechsel ist noch nicht in Stein gemeißelt. Das Standesamt, das ihn erlaubte, will nach dem Aufschrei Waltraud wieder zu einem Mann machen – es sei denn, sie könne beweisen, eine Frau zu sein. „Es gibt keine gesetzliche Grundlage, welche regelt, wie das äußere Erscheinungsbild einer Frau auszusehen hat“, sagt ihr Anwalt Niko Rast. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.