Wintersportler hat Pakt mit dem Verletzungsteufel!
Schien- und Wadenbein
Oberösterreichs Skicrosser Johnny Rohrweck erlitt beim Weltcup-Start im französischen Val Thorens einen Schien- und Wadenbeinbruch. Dabei ist der 35-Jährige seit Jahren vom Verletzungspech verfolgt. Droht nun neben dem Olympia- auch das Karriere-Aus?
Mit einem dritten Platz durch Tristan Takats startete das Skicross-Team in Val Thorens/Fra. stark in die Saison. „Das ist ein Podium für Johnny“, betonte Takats und meinte den schwer gestürzten Kollegen Johnny Rohrweck, der sich am Tag davor einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte.
