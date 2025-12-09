Neuer Fernbusterminal kostet 158 Millionen Euro

Zuletzt gab es zwischen der Stadt Wien, der Wien Holding und den privaten Investoren rund um Ariel Muzicant aber Diskussionen. Schlussendlich entschied man sich bei der Stadt, das Projekt allein zu finanzieren. Im März dieses Jahres habe man sich mit den Investoren verglichen. Über die Einzelheiten und vor allem die Kosten hüllt man sich in Schweigen. Gegenüber der „Krone“ will auch Muzicant nicht ins Detail gehen: „Wir haben Stillschweigen vereinbart. Was ich sagen kann: Wir hatten massive Probleme und Bedenken, und ein wesentlicher Teil davon wurde nicht ausgeräumt. Daher haben wir uns aus dem Projekt zurückgezogen. Ein privater Entwickler muss am Ende des Tages noch Geld verdienen, und wenn er das Gefühl hat, dass er es nicht tut, dann muss er sagen: So zahle ich nur drauf.“