„Taxler“ chauffierte ohne Ausweis und Führerschein

Eigentlich hätte er nicht einmal mit einem Auto auf der Straße unterwegs sein dürfen. Ein 35-Jähriger ließ sich jedoch nicht von einem fehlenden Taxilenkerausweis sowie einer nicht absolvierten Führerscheinprüfung abhalten, sondern chauffierte Fahrgäste durch Wien – bis zum Montagabend.
Der Serbe flog bei einem Planquadrat auf, in das er mit einem Fahrgast gegen 21 Uhr im Bezirk Favoriten geraten war. Der 35-Jährige wurde kontrolliert, als es um die Herausgabe seiner Papiere ging, erklärte der angebliche Taxler, diese in einem anderen Fahrzeug vergessen zu haben.
Daten frei erfunden
Die Beamten nahmen den Mann zur nächsten Polizeiinspektion mit. Dort versuchte der Verdächtige, die Beamten ein weiteres Mal hinters Licht zu führen und gab fremde Daten an. Sein Spiel wurde aber rasch durchschaut.
Schlussendlich war klar: Der Serbe hatte weder einen Taxilenkerausweis, noch war er im Besitz eines Führerscheins. Es hagelte eine ganze Reihe an Anzeigen.
