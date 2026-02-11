Wir bringen Sie zum 31. Wiener Eistraum

In seiner 31. Saison präsentiert sich der Wiener Eistraum größer und moderner denn je. Sieben Eisflächen, davon sechs miteinander verbunden, der spektakuläre Sky Rink im ersten Stock sowie neue Zugänge und großzügige Gastronomieangebote machen das Eislaufen mitten in Wien zu einem Erlebnis für alle Generationen. Der Wiener Eistraum ist noch bis einschließlich Sonntag, 8. März 2026, täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.