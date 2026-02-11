Wir bringen Sie zum 31. Wiener Eistraum

Wie jedes Jahr verwandelt sich auch dieses Jahr der Wiener Eistraum in eine mit mehr als 10.000m² große Eisfläche und lädt Groß und Klein dazu ein sich hier auszutoben und auf dem größten mobilen Eislaufplatz Europas sich auszutoben. Für die 31. Saison des Wiener Eistraums verlost die „Krone“ nun 40x4 Tagestickets.
In seiner 31. Saison präsentiert sich der Wiener Eistraum größer und moderner denn je. Sieben Eisflächen, davon sechs miteinander verbunden, der spektakuläre Sky Rink im ersten Stock sowie neue Zugänge und großzügige Gastronomieangebote machen das Eislaufen mitten in Wien zu einem Erlebnis für alle Generationen. Der Wiener Eistraum ist noch bis einschließlich Sonntag, 8. März 2026, täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.
Bürgermeister Michael Ludwig bezeichnet den Wiener Eistraum als echtes Aushängeschild der Stadt: Seit 30 Jahren stehe er für Bewegung, Begegnung und Lebensqualität. Auch Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak hebt die Bedeutung des Events für Tourismus, Wirtschaft und nachhaltige Stadtentwicklung hervor.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Wiener Eistraum 40x4 Tagestickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 17.02, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden SIe hier.
