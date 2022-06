Grauer Handelskai soll zu Miami Beach werden

Wien soll jetzt näher an die Donau rücken

„Donau Waterfront“ heißt der neueste Baucoup der beiden Investoren Ariel Muzicant und Markus Teufel, mit dem im Zweiten am rechten Donauufer ein neues Naherholungsgebiet entstehen soll. In der Gegend wird allerdings jetzt schon fleißig gebaut. Mit dem erst kürzlich fertig gestellten Marina Tower wurde dort immerhin der derzeit höchste Wohnturm der Stadt hingebaut. „Wien soll näher an die Donau rücken, anstatt nur neben ihr zu existieren“, so Projektentwickler Muzicant zur „Krone“, der von einem „Jahrhundertprojekt“ spricht.