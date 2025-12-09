Insolvenz-Hattrick: Auch Glockenspielkeller pleite

Nächste Pleite in der steirischen Gastro: Der Glockenspielkeller in der Grazer Innenstadt musste Insolvenz anmelden – für den Betreiber dahinter ist‘s bereits die dritte Pleite binnen weniger Wochen.
Zuerst der Thomawirt in der Leonhardstraße, Anfang Dezember das Fridda & Maxx in der Radetzkystraße – und jetzt mussten die gleichen Betreiber auch für den Glockenspielkeller am Mehlplatz Insolvenz anmelden. Passiva von 1,2 Millionen Euro stehen laut KSV1870 und AKV Aktiva von 771.000 Euro gegenüber. „Mehrere wirtschaftliche und strukturelle Herausforderungen, welche den fortlaufenden Betrieb des schuldnerischen Unternehmens erheblich beeinträchtigt haben, haben zur aktuellen finanziellen Situation geführt“, heißt es laut Kreditschutzverband.
Weiters: „Zum einen führte ein langfristiger Personalmangel zu Einschränkungen im täglichen Betriebsablauf und damit verbunden Umsatzrückgängen, die sich vor allem im Sommer zeigten. Der ausgezeichnete Standort für den Gastgarten konnte nicht optimal genutzt werden. Darüber hinaus belasteten hohe Ankaufs- und Umbaukosten die finanzielle Situation maßgeblich.“ Insgesamt sind zehn Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen.
Gespräche mit potenziellen Investoren seien gescheitert, weshalb der Weg in die Insolvenz unausweichlich war. „Der zu bestellende Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, so René Jonke vom KSV1870. Der Glockenspielkeller soll aber, wie die anderen beiden Lokale, vorerst fortgeführt werden. „Wobei durch Straffung des Belegstandes sowie der Kosten sowie Änderung des Angebotes positive Ergebnisse erzielt werden sollen“, heißt es seitens AKV.
