Insolvenz-Hattrick: Auch Glockenspielkeller pleite

Gespräche mit potenziellen Investoren seien gescheitert, weshalb der Weg in die Insolvenz unausweichlich war. „Der zu bestellende Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, so René Jonke vom KSV1870. Der Glockenspielkeller soll aber, wie die anderen beiden Lokale, vorerst fortgeführt werden. „Wobei durch Straffung des Belegstandes sowie der Kosten sowie Änderung des Angebotes positive Ergebnisse erzielt werden sollen“, heißt es seitens AKV.