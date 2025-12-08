Ärger um Salah: Liverpool zieht Konsequenzen!

Salah scherzte im Training

Im Training war der Champions-League-Sieger von 2019 am Vormittag noch anwesend. Salah fuhr im dunklen Rolls-Royce vor – begleitet von großem Medienandrang. Selbst die „BBC“ setzte einen eigenen Liveticker zur Lage auf. Zu Beginn der Einheit ließ sich Salah von Arne Slot briefen, später nahm ihn Dominik Szoboszlai, der zuletzt seinen Startplatz übernommen hatte, in den Arm. Beim Warmmachen scherzte der Ägypter zudem mit seinen Teamkollegen.