Leiterin: „Minderheitenrechte sind Menschenrechte“

Nach 35 Jahren hat das Volksgruppenbüro in Kärnten erstmals eine Frau an seiner Spitze: Im „Krone“-Interview spricht die Verfassungsjuristin Mirjam Polzer-Srienz über das Selbstverständnis des Büros, die Nachbesserung des Ortstafelkompromisses und ihre Herzensangelegenheit.