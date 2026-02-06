Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zweite Instagram-Seite

Deutsche Skispringerin erklärt ihren Nackt-Account

Olympia
06.02.2026 18:36
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es ist schon fast ein Doppelleben, das die deutsche Skispringerin Juliane Seyfarth im Internet führt. Auf einer Instagram-Seite zeigt sich die dreifache Olympia-Teilnehmerin als Sportlerin, auf der anderen fast immer nackt ... 

0 Kommentare

„Ich habe das irgendwann einmal getrennt und einen Künstlernamen gewählt. Man kennt mich halt im Skispringen als Juliane, und was ich sonst mache, das verdient eine eigene kleine Bühne“, erklärte die zweifache Weltmeisterin nun in der „Bild“-Zeitung. Unter dem Namen „Nayeli Rose“ posiert Seyfarth  freizügig, wobei wegen der Instagram-Auflagen auch hier die intimsten Stellen überzeichnet werden mussten.

Mehr als 58.000 Follower hat ihr zweites Instagram-Profil, rund 15.000 weniger (!) als ihr „Sportler“-Account unter „juliane_seyfarth“. Das Feedback sei tatsächlich positiv. „Zu 99 Prozent sind es immer nette Worte, über die man sich freut. Viele Frauen sagen, sie finden es sehr inspirierend, stellen das eine oder andere Bild nach und fragen, ob ich zusammen mit ihnen Bilder machen würde“, so Seyfrath.

Am „Playboy“-Cover
Erfahrung hat die 35-jährige Deutsche schließlich, hat sie sich doch auch schon für den Playboy ausgezogen. Pünktlich zum Start der Winterspiele in Mailand und Cortina brachte der „Playboy“ ein Olympia-Extra mit 30 Athletinnen heraus. Auf das Cover schaffte es Seyfarth. 

Lesen Sie auch:
Juliane Seyfarth zeigte sich auch schon auf Instagram sehr freizügig
Olympia-Ausgabe
Deutsche Skispringerin nackt am Playboy-Cover
29.01.2026

Sportlich wird es für die älteste Skispringerin dann am Samstag (18.45 Uhr) wieder spannend, wenn es auf der kleinen Schanze um die ersten Medaillen geht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
88.077 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
87.777 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
86.550 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Olympia
Auch ÖOC betroffen
Welle von Cyberangriffen gegen Olympische Spiele!
Zweite Instagram-Seite
Deutsche Skispringerin erklärt ihren Nackt-Account
Krone Plus Logo
ÖSV-Asse schockiert
Dieser Sportart droht plötzlich das Olympia-Aus
Krone Plus Logo
Königsklasse Abfahrt
„Diese Goldene hat einen gewaltigen Stellenwert“
Krone Plus Logo
Olympia-Ass Scheib
„Die Kugel bedeutet mir mehr als eine Medaille“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf