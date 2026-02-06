Deutsche Skispringerin erklärt ihren Nackt-Account

Mehr als 58.000 Follower hat ihr zweites Instagram-Profil, rund 15.000 weniger (!) als ihr „Sportler“-Account unter „juliane_seyfarth“. Das Feedback sei tatsächlich positiv. „Zu 99 Prozent sind es immer nette Worte, über die man sich freut. Viele Frauen sagen, sie finden es sehr inspirierend, stellen das eine oder andere Bild nach und fragen, ob ich zusammen mit ihnen Bilder machen würde“, so Seyfrath.