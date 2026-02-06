Ein Fest für Auge, Ohr und eine unsterbliche Liebe

Das Regieduo Obonya/Pienkos erzählt die Handlung vom Abstieg Orpheus’ in die Unterwelt und der Prüfung, sich beim Aufstieg ins Leben nicht nach Eurydike umdrehen zu dürfen, um diese zu retten, in klaren Bildern voller Poesie und Schönheit. Die ganzen Tragik eines menschlichen Verlusts und die immensen Trauer eines Mannes, der mit seinem Gesang alles und jeden erweichen konnte, leuchtet aus ihnen und bereitet „Orfeo“ Tobias Hechler eine Bühne voller Opulenz und Sinnlichkeit für seinen feinnervigen Countertenor, der des Herzens Klagen inniglich umfasst. „Euridice“ Keri Fuge besticht mit einem souveränen, wendigen Sopran, „Amore“ Luisa Mordel hebt als geflügelte Göttin den strahlenden Glanz der Liebe über die Nacht der Unterwelt mit ihren Geistern.