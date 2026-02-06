Vorteilswelt
Leistungsbilanz 2025

Wirtschaftskammer hatte alle Hände voll zu tun

Kärnten
06.02.2026 16:00
Direktor Meinrad Höfferer, Servicezentrum-Leiterin Jutta Steinkellner und Präsident Mandl präsentieren die Bilanz.
Direktor Meinrad Höfferer, Servicezentrum-Leiterin Jutta Steinkellner und Präsident Mandl präsentieren die Bilanz.(Bild: WK/Studiohorst)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Die Wirtschaftskammer Kärnten zieht eine stolze Leistungsbilanz für das vergangenen Jahr. Allein Beratungsleistungen im Wert von insgesamt 40,3 Millionen Euro wurden geleistet.

Egal, ob Fragen zu Kollektivverträgen, Zöllen oder Beratungen in Sachen Tourismusreform und Infrastruktur- und Standortprojekte – die Wirtschaftskammer Kärnten berät mit Fachabteilungen, Juristen und in den Bezirksstellen tagtäglich ihre 39.326 Mitgliedsbetriebe. Das zeigt die Leistungsbilanz für das Jahr 2025: 51.164 Serviceanfragen und insgesamt 215.261 digital aufgezeichnete Servicestunden wurden geleistet.

„Das bedeutet für unsere Mitgliedsunternehmen Beratungsleistungen im Wert von insgesamt 40,3 Millionen Euro. Der Wert des Wirtschaftskammerservice liegt damit deutlich über den Mitgliedsbeiträgen in der Höhe von rund 36 Millionen Euro“, betont WK-Präsident Jürgen Mandl. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten will man sich erneut als Serviceorganisation positionieren.

290 Gesetzesbegutachtungen
Neben Beratung steht die wirtschaftspolitische Arbeit im Fokus der WK. Insgesamt wurden nicht weniger als 204 Gesetzesbegutachtungen auf Bundesebene und 86 auf Landesebene eingebracht.

