Wirtschaftskammer hatte alle Hände voll zu tun

„Das bedeutet für unsere Mitgliedsunternehmen Beratungsleistungen im Wert von insgesamt 40,3 Millionen Euro. Der Wert des Wirtschaftskammerservice liegt damit deutlich über den Mitgliedsbeiträgen in der Höhe von rund 36 Millionen Euro“, betont WK-Präsident Jürgen Mandl. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten will man sich erneut als Serviceorganisation positionieren.