Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch ÖOC betroffen

Welle von Cyberangriffen gegen Olympische Spiele!

Olympia
06.02.2026 18:57
Mögliche Angriffe könnten von sogenannten „Hacktivisten“ ausgehen ...
Mögliche Angriffe könnten von sogenannten „Hacktivisten“ ausgehen ...(Bild: issaronow - stock.adobe.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eine Welle von Angriffen der pro-russischen Hackergruppe Noname057(16) richtet sich gegen Webseiten der Olympischen Spiele Mailand-Cortina!

0 Kommentare

Ins Visier der Hacker gerieten dabei unter anderem die offizielle Website der Olympischen Winterspiele sowie von nationalen olympischen Komitees mehrerer Länder, wie italienische Medien berichteten. Auch das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) war betroffen.

Die ÖOC-Homepage wurde am Freitagvormittag angegriffen und war danach rund eine Stunde offline, sagte ein ÖOC-Sprecher. Man habe die Vorgänge frühzeitig erkannt und u.a. mit einer Verdoppelung der Systemleistung und ID-Sperren reagiert.

Wie bereits bei früheren Cyberattacken auf italienische Einrichtungen handelte es sich um einen DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service), bei dem eine Website durch eine massenhafte Flut von Zugriffsanfragen blockiert wird. Dadurch waren die Online-Dienste der Einrichtungen vorübergehend nicht erreichbar.

Auch Hackergruppe Anonymous startete Cyberattacke
Auch die Hackergruppe Anonymous startete eine offensive Cyberattacke gegen die Veranstaltung. Zu den Zielen, die derzeit mit Störungen zu kämpfen haben, zählen die Online-Portale der deutschen Delegation sowie die Website eines Restaurants in Cortina.

Bereits am Mittwoch hatte Italien nach Angaben von Außenminister Antonio Tajani mehrere Cyberangriffe auf Einrichtungen des Außenministeriums sowie auf Infrastruktur im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen abgewehrt. Ziel der Angriffe seien Internet-Seiten der Olympischen Winterspiele sowie Hotels in Cortina gewesen, sagte Tajani laut Medienangaben.

Cyberattacken zu Propagandazwecken
Auf die Risiken während der Olympischen Winterspiele, insbesondere durch Cyberattacken, hatten sich die italienischen Behörden frühzeitig vorbereitet. Ein Expertenteam arbeitet gemeinsam mit Fachleuten der Organisatoren der Winterspiele daran, digitale Angriffe auf das Großereignis abzuwehren, das weltweit voraussichtlich rund drei Milliarden Zuschauer erreichen wird, verlautete aus Regierungskreisen in Rom.

Mögliche Angriffe könnten von sogenannten „Hacktivisten“ ausgehen, also politisch motivierten Hackern, die Cyberattacken zu Propagandazwecken durchführen. Besonders im Fokus stehen die Bereiche Verkehr und Kommunikation, weil Störungen während der Winterspiele weltweit große Aufmerksamkeit erregen würden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Cyberangriff
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
88.077 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
87.777 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
86.550 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Olympia
Auch ÖOC betroffen
Welle von Cyberangriffen gegen Olympische Spiele!
Zweite Instagram-Seite
Deutsche Skispringerin erklärt ihren Nackt-Account
Krone Plus Logo
ÖSV-Asse schockiert
Dieser Sportart droht plötzlich das Olympia-Aus
Krone Plus Logo
Königsklasse Abfahrt
„Diese Goldene hat einen gewaltigen Stellenwert“
Krone Plus Logo
Olympia-Ass Scheib
„Die Kugel bedeutet mir mehr als eine Medaille“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf