Welle von Cyberangriffen gegen Olympische Spiele!

Cyberattacken zu Propagandazwecken

Auf die Risiken während der Olympischen Winterspiele, insbesondere durch Cyberattacken, hatten sich die italienischen Behörden frühzeitig vorbereitet. Ein Expertenteam arbeitet gemeinsam mit Fachleuten der Organisatoren der Winterspiele daran, digitale Angriffe auf das Großereignis abzuwehren, das weltweit voraussichtlich rund drei Milliarden Zuschauer erreichen wird, verlautete aus Regierungskreisen in Rom.