Wiener Zoos feiern Artenschutz-Erfolge

„Haus des Meeres“-Chef Jeff Schreiner will nichts beschönigen: Die Welt befinde sich mitten im sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte. Umso schöner sei es jedoch, wenn einmal das Gegenteil gelingt: dass Tiere von der Roten Liste der gefährdeten Arten verschwinden, weil sich Bestände erholt haben. Das wird international am „Reverse the Red“-Tag am Samstag gefeiert. Das Haus des Meeres und der Schönbrunner Zoo feiern mit.

Grund zum Feiern für „Puppi“ und die Orang-Utans

Von der Roten Liste gestrichen wurde letztes Jahr etwa die Grüne Meeresschildkröte, von der das Haus des Meeres mit „Puppi“ ein Exemplar hegt und pflegt. Mehr als 3000 Tier- und Pflanzenarten stehen weiterhin auf der Liste, erinnert Schreiner. Gerade in der Hinsicht fungieren Zoos auch als Artenschützer, die gefährdete Arten – im Haus des Meeres etwa auch Bürstenschwanz-Rattenkängurus und die Bayrische Kurzohrmaus – erhalten.