Slowenisch sorgt für Ordnungsruf im Landtag

Slowenische Worte im Landtag „zulässig“

Deutsch ist die in der Geschäftsordnung des Landtages festgesetzte Verhandlungssprache, doch „Zitate, Gruß- und Dankesworte auf Slowenisch sind zulässig – gleiches gilt auch im Nationalrat und im Bundesrat. Das geht aus dem Kommentar zur Geschäftsordnung eindeutig hervor“, bestätigt der erste Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) gegenüber der „Krone“. Aus seiner Sicht hätte Smrtnik nichts Falsches gemacht – zumal er auf Slowenisch nichts gesagt hätte, was er nicht auch auf Deutsch gesagt hat.