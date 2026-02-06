Slowenisch sorgt für Ordnungsruf im Landtag

Zu einem Zwischenfall ist es am Donnerstag im Kärntner Landtag gekommen: Der zweisprachige Abgeordnete Franz Josef Smrtnik (Team Kärnten) erntete einen Ordnungsruf von Christoph Staudacher (FPÖ), seines Zeichens zweiter Landtagspräsident, weil Smrtnik einige Worte auf Slowenisch gesagt hatte. Das Team Kärnten ortet einen Skandal.
Die Ursache für den Ordnungsruf: In seiner Wortmeldung zu Tagesordnungspunkt 8 – einem Tätigkeitsbericht der Kärntner Jägerschaft – übersetzte Smrtnik, 2. Vizebürgermeister von Bad Eisenkappel und selbst Jäger, fünf Phrasen ins Slowenische.
Schon nach der zweisprachigen Begrüßung zu Beginn seiner Wortmeldung unterbrach Staudacher ihn mit den Worten: „Es gibt nur eine Landessprache, Herr Abgeordneter! Hören Sie auf damit, ansonsten werde ich Ihnen einen Ordnungsruf erteilen.“
Ordnungsruf als „Tiefpunkt“
Später sagte Smrtnik noch, er möchte „Danke sagen, auch hvala“ – und bei der Erwähnung des zweisprachigen Jägerchors Bad Eisenkappel/Lovski zbor Železna Kapla, setzte es schließlich den angedrohten Ordnungsruf.
Der sei ein „Tiefpunkt für den Landtag und das Zusammenleben zwischen Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung in Kärnten“, kritisiert der Landtagsklub des Teams Kärnten. Olga Voglauer, Landessprecherin der Grünen, die nicht im Landtag vertreten, aber so wie Smrtnik selbst Angehörige der slowenischsprachigen Volksgruppe ist, spricht von einem „Armutszeugnis und einem Rückfall in eine Politik von gestern“. Die FPÖ weist die „künstliche Aufregung“ zurück.
Slowenische Worte im Landtag „zulässig“
Deutsch ist die in der Geschäftsordnung des Landtages festgesetzte Verhandlungssprache, doch „Zitate, Gruß- und Dankesworte auf Slowenisch sind zulässig – gleiches gilt auch im Nationalrat und im Bundesrat. Das geht aus dem Kommentar zur Geschäftsordnung eindeutig hervor“, bestätigt der erste Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) gegenüber der „Krone“. Aus seiner Sicht hätte Smrtnik nichts Falsches gemacht – zumal er auf Slowenisch nichts gesagt hätte, was er nicht auch auf Deutsch gesagt hat.
