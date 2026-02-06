Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

800-m-Debüt

Femke Bol: „Keine Angst – nur große Vorfreude!“

Sport-Mix
06.02.2026 19:25
Femke Bol
Femke Bol(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Es ist eine Leichtathletik-Sensation – diesen Sonntag gibt Femke Bol, Super-Star der vergangenen Jahre über 400 m, 400 m Hürden und mit den 4 x 400-m-Staffeln, in Metz ihr mit großer Spannung erwartetes Debüt über 800 m! Schon die Pressekonferenz im „Salon de Guise“ im historischen Rathaus, der berühmten Kathedrale gegenüber, wurde zu einem Spektakel. Über eine Stunde lang gab die Olympia-Siegerin und Weltmeisterin der Presse (die „Krone“ war dabei) geduldig Auskunft zu ihrem Wechsel auf die doppelte Distanz und erhielt dann ihre Startnummer mit „Femke 800“!

0 Kommentare

Warum sie gerade Metz als ihr erstes Rennen über die 800 m gewählt habe? „Ich habe hier in den vergangenen Jahren immer meinen Saisonauftakt gegeben. Ich liebe das Meeting, es herrscht eine fantastische Atmosphäre, und für mich ist Metz leicht mit dem Auto zu erreichen. Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein.“ Die 25-Jährige bekannte, dass sie zwar „schon sehr nervös“ vor dem Rennen am Sonntag sei, „aber ich habe auch große Vorfreude auf die 800 m“. Dies sei eine perfekte Mischung, die sie sehr motiviere.

Bol mit Startnummer „Femke 800“
Bol mit Startnummer „Femke 800“(Bild: Olaf Brockmann)

Eine Prognose über ihre mögliche Zeit im ersten 800-m-Rennen wollte sie nicht abgeben. Aber Femke Bol hält in Metz bereits zwei Meeting-Rekorde, jene über 200 m in 22,64 und über 400 m in 49,69. Auf meine Frage, ob sie sich zutraue, auf Anhieb auch den Meeting-Rekord über 800 m zu holen, lächelte sie. Bisher stehen hier nämlich die 1:58,97 von Tsige Duguma (Äth) vom Vorjahr zu Buche. „Eines Tages“, so antwortete sie diplomatisch, „will ich diesen Meeting-Rekord brechen.“

Femke Bol als Weltmeisterin 2025
Femke Bol als Weltmeisterin 2025(Bild: World Athletics)

„Ein Lernprozess“
Vielmehr sei es für sie schon ein großes Ziel, vielleicht auf Anhieb den niederländischen Hallen-Rekord über 800 m zu brechen. Den hält nicht, wie sie vor einiger Zeit noch vermutet hatte, Olympia-Siegerin Ellen van Langen, sondern Ester Goosens von Stockholm vom 15. Februar 2001 mit 2:00,01. Kurzum: Eine Zeit unter 2:00 Minuten wäre schon ein großes Ziel des sympathischen Weltstars. Und: „Ich möchte das Rennen natürlich gerne gewinnen! Aber auch das wird in dem starken Feld schwer!“

Femke Bol mit „Krone“-Mann Olaf Brockmann
Femke Bol mit „Krone“-Mann Olaf Brockmann(Bild: zVg)

Bevor sie Neuland betritt, will sie nicht zu hohe Erwartungen hegen. „Es sind so viele neue Komponenten! Bisher hatte ich immer eine Bahn für mich allein. Jetzt muss ich vielleicht mal hinten, mal vorne laufen, ich muss erst lernen, mit der Taktik zurechtzukommen. Aber ich freue mich auf diese Herausforderung. Es ist ein Lernprozess. Eines Tages möchte ich das Niveau haben, das ich über 400 m Hürden gehabt habe.“ Ganz aber lässt sie die 400 m nicht links liegen. Sie will auch weiterhin den Staffeln zur Verfügung stehen. „Die habe ich ja in den vergangenen Jahren sehr geliebt!“

Ankündigung von Femke Bol für Metz
Ankündigung von Femke Bol für Metz(Bild: European Athletics)

„Neue Ziele, neue Träume“
Im vergangenen Herbst nach den Weltmeisterschaften in Tokio habe sie sich endgültig entschieden, den Wechsel auf die 800 m zu vollziehen. „Ich bin stolz, was ich bisher erreicht habe. Aber ich habe jetzt auch eine neue Herausforderung gesucht. Schon nach den Spielen in Paris 2024 habe ich an diesen Wechsel gedacht. Es ist ein komplett anderes Rennen. Zweimal so lang. Es gibt neue Ziele, neue Träume.“ Aber vor dem Umstieg wollte sie sich „auf einem hohen Niveau“ von den 400 m Hürden verabschieden. Was ihr gelang. Mit Gold bei der WM in Japan. Jetzt denke sie in einem olympischen Zyklus. Sie hat Los Angeles 2028 als neues Highlight im Visier.

„Jeden Tag den Körper pushen!“
Sie schilderte in Metz, was sich im Training inzwischen geändert habe. Natürlich habe sich der Umfang erhöht. Bisher habe sie im Schnitt 35 km pro Woche trainiert. „Jetzt sind es maximal 55 bis 60 km pro Woche.“ Entscheidend aber sei, dass sie „nach dem Gefühl“ laufe. Im Gegensatz zu den Hürden-Rennen, wo sie mit einer Schrittlänge bis zu 2,25 m gelaufen sei, habe sich diese Frequenz natürlich geändert, woran sie sich langsam, aber sicher gewöhnen muss. Wie ihr Trainer Laurent Meuwly betonte, müsse Femke darauf achten, im Training nicht zu überpacen. Schließlich habe sie die Geschwindigkeit immer geliebt. Jetzt aber muss sie das richtige 800-m-Tempo und die Taktik lernen. Femke: „Ich will jeden Tag besser werden, meinen Körper pushen. Ich habe keine Angst, ich werde mich daran gewöhnen.“

So hat Raphael Pallitsch in Metz 2025 gejubelt …
So hat Raphael Pallitsch in Metz 2025 gejubelt …(Bild: Hervé Derule)

Auch Pallitsch am Start
Raphael Pallitsch, der wegen seiner Magen-Darm-Grippe für Ostrava am vergangenen Dienstag den 3000-m-Lauf hatte absagen müssen, entschied sich diesen Freitag nach dem Training, in Metz über 1500 m zu laufen. „Langsam geht es mir besser. Ich sehe es nüchtern, mal schauen, wie es am Sonntag geht. Ich hatte sehr gut trainiert, aber jetzt weiß ich nicht genau, wo ich stehe. Das werde ich erst beim Meeting sehen.“ Zumindest hat er beste Erinnerungen an das Meeting in Metz. Dort lief er auf den Tag genau vor einem Jahr seinen Hallen-Rekord von 3:36,34…

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
88.077 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
87.777 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
86.550 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Sport-Mix
800-m-Debüt
Femke Bol: „Keine Angst – nur große Vorfreude!“
Tischtennis
Polcanova im Viertelfinale des Europe-Top-16-Cups
Krone Sport-News
Startschuss für Olympia ++ Rodionov wahrt Chance
Start abgesagt
Sturz und Krankheit: Vingegaard muss umplanen
Krone Plus Logo
Nicht nachahmenswert
MMA-Profi muss in 48 Stunden sechs Kilo abnehmen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf