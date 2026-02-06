Femke Bol: „Keine Angst – nur große Vorfreude!“

„Jeden Tag den Körper pushen!“

Sie schilderte in Metz, was sich im Training inzwischen geändert habe. Natürlich habe sich der Umfang erhöht. Bisher habe sie im Schnitt 35 km pro Woche trainiert. „Jetzt sind es maximal 55 bis 60 km pro Woche.“ Entscheidend aber sei, dass sie „nach dem Gefühl“ laufe. Im Gegensatz zu den Hürden-Rennen, wo sie mit einer Schrittlänge bis zu 2,25 m gelaufen sei, habe sich diese Frequenz natürlich geändert, woran sie sich langsam, aber sicher gewöhnen muss. Wie ihr Trainer Laurent Meuwly betonte, müsse Femke darauf achten, im Training nicht zu überpacen. Schließlich habe sie die Geschwindigkeit immer geliebt. Jetzt aber muss sie das richtige 800-m-Tempo und die Taktik lernen. Femke: „Ich will jeden Tag besser werden, meinen Körper pushen. Ich habe keine Angst, ich werde mich daran gewöhnen.“