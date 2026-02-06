Femke Bol: „Keine Angst – nur große Vorfreude!“

Es ist eine Leichtathletik-Sensation – diesen Sonntag gibt Femke Bol, Super-Star der vergangenen Jahre über 400 m, 400 m Hürden und mit den 4 x 400-m-Staffeln, in Metz ihr mit großer Spannung erwartetes Debüt über 800 m! Schon die Pressekonferenz im „Salon de Guise“ im historischen Rathaus, der berühmten Kathedrale gegenüber, wurde zu einem Spektakel. Über eine Stunde lang gab die Olympia-Siegerin und Weltmeisterin der Presse (die „Krone“ war dabei) geduldig Auskunft zu ihrem Wechsel auf die doppelte Distanz und erhielt dann ihre Startnummer mit „Femke 800“!
Warum sie gerade Metz als ihr erstes Rennen über die 800 m gewählt habe? „Ich habe hier in den vergangenen Jahren immer meinen Saisonauftakt gegeben. Ich liebe das Meeting, es herrscht eine fantastische Atmosphäre, und für mich ist Metz leicht mit dem Auto zu erreichen. Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein.“ Die 25-Jährige bekannte, dass sie zwar „schon sehr nervös“ vor dem Rennen am Sonntag sei, „aber ich habe auch große Vorfreude auf die 800 m“. Dies sei eine perfekte Mischung, die sie sehr motiviere.
Eine Prognose über ihre mögliche Zeit im ersten 800-m-Rennen wollte sie nicht abgeben. Aber Femke Bol hält in Metz bereits zwei Meeting-Rekorde, jene über 200 m in 22,64 und über 400 m in 49,69. Auf meine Frage, ob sie sich zutraue, auf Anhieb auch den Meeting-Rekord über 800 m zu holen, lächelte sie. Bisher stehen hier nämlich die 1:58,97 von Tsige Duguma (Äth) vom Vorjahr zu Buche. „Eines Tages“, so antwortete sie diplomatisch, „will ich diesen Meeting-Rekord brechen.“
„Ein Lernprozess“
Vielmehr sei es für sie schon ein großes Ziel, vielleicht auf Anhieb den niederländischen Hallen-Rekord über 800 m zu brechen. Den hält nicht, wie sie vor einiger Zeit noch vermutet hatte, Olympia-Siegerin Ellen van Langen, sondern Ester Goosens von Stockholm vom 15. Februar 2001 mit 2:00,01. Kurzum: Eine Zeit unter 2:00 Minuten wäre schon ein großes Ziel des sympathischen Weltstars. Und: „Ich möchte das Rennen natürlich gerne gewinnen! Aber auch das wird in dem starken Feld schwer!“
Bevor sie Neuland betritt, will sie nicht zu hohe Erwartungen hegen. „Es sind so viele neue Komponenten! Bisher hatte ich immer eine Bahn für mich allein. Jetzt muss ich vielleicht mal hinten, mal vorne laufen, ich muss erst lernen, mit der Taktik zurechtzukommen. Aber ich freue mich auf diese Herausforderung. Es ist ein Lernprozess. Eines Tages möchte ich das Niveau haben, das ich über 400 m Hürden gehabt habe.“ Ganz aber lässt sie die 400 m nicht links liegen. Sie will auch weiterhin den Staffeln zur Verfügung stehen. „Die habe ich ja in den vergangenen Jahren sehr geliebt!“
„Neue Ziele, neue Träume“
Im vergangenen Herbst nach den Weltmeisterschaften in Tokio habe sie sich endgültig entschieden, den Wechsel auf die 800 m zu vollziehen. „Ich bin stolz, was ich bisher erreicht habe. Aber ich habe jetzt auch eine neue Herausforderung gesucht. Schon nach den Spielen in Paris 2024 habe ich an diesen Wechsel gedacht. Es ist ein komplett anderes Rennen. Zweimal so lang. Es gibt neue Ziele, neue Träume.“ Aber vor dem Umstieg wollte sie sich „auf einem hohen Niveau“ von den 400 m Hürden verabschieden. Was ihr gelang. Mit Gold bei der WM in Japan. Jetzt denke sie in einem olympischen Zyklus. Sie hat Los Angeles 2028 als neues Highlight im Visier.
„Jeden Tag den Körper pushen!“
Sie schilderte in Metz, was sich im Training inzwischen geändert habe. Natürlich habe sich der Umfang erhöht. Bisher habe sie im Schnitt 35 km pro Woche trainiert. „Jetzt sind es maximal 55 bis 60 km pro Woche.“ Entscheidend aber sei, dass sie „nach dem Gefühl“ laufe. Im Gegensatz zu den Hürden-Rennen, wo sie mit einer Schrittlänge bis zu 2,25 m gelaufen sei, habe sich diese Frequenz natürlich geändert, woran sie sich langsam, aber sicher gewöhnen muss. Wie ihr Trainer Laurent Meuwly betonte, müsse Femke darauf achten, im Training nicht zu überpacen. Schließlich habe sie die Geschwindigkeit immer geliebt. Jetzt aber muss sie das richtige 800-m-Tempo und die Taktik lernen. Femke: „Ich will jeden Tag besser werden, meinen Körper pushen. Ich habe keine Angst, ich werde mich daran gewöhnen.“
Auch Pallitsch am Start
Raphael Pallitsch, der wegen seiner Magen-Darm-Grippe für Ostrava am vergangenen Dienstag den 3000-m-Lauf hatte absagen müssen, entschied sich diesen Freitag nach dem Training, in Metz über 1500 m zu laufen. „Langsam geht es mir besser. Ich sehe es nüchtern, mal schauen, wie es am Sonntag geht. Ich hatte sehr gut trainiert, aber jetzt weiß ich nicht genau, wo ich stehe. Das werde ich erst beim Meeting sehen.“ Zumindest hat er beste Erinnerungen an das Meeting in Metz. Dort lief er auf den Tag genau vor einem Jahr seinen Hallen-Rekord von 3:36,34…
