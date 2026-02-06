Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kind (5) verletzt

Männer warfen Granate in Schönheitssalon

Ausland
06.02.2026 19:34
Polizisten bei den Ermittlungen am Tatort
Polizisten bei den Ermittlungen am Tatort(Bild: AFP/ALEX MARTIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der Explosion einer Granate in einem Schönheitssalon im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Grenoble sind sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Kind.

0 Kommentare

Am Nachmittag öffneten zwei oder drei Männer die Salontür und warfen die Granate in das Geschäft, teilte die Polizei mit. Sie rannten demnach dann davon. Die Verletzungen bei den Opfern waren Folge der Druckwelle der Explosion, erklärte eine Polizeisprecherin.

Das Geschoß sei „nicht dazu bestimmt, zu töten“, sondern zur Einschüchterung, erklärte der ...
Das Geschoß sei „nicht dazu bestimmt, zu töten“, sondern zur Einschüchterung, erklärte der Staatsanwalt Etienne Manteaux der Presse.(Bild: AFP/ALEX MARTIN)

Die Verletzten hätten jedoch nicht ins Krankenhaus transportiert werden müssen. „Ich habe einen enormen Knall gehört und drei junge Mädchen, die schrien und von einem Kind begleitet wurden“, zitierte der Sender France 3 die Inhaberin eines benachbarten Geschäftes. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Informationen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf