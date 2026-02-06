Warum Ashraf nicht gleich in die Ferien wollte

„Was werdet ihr in den Ferien machen?“ Die Hände der Drittklässler gingen hoch. Die einen besuchen ihre Großeltern in Bosnien, andere ihre Verwandten in Deutschland. Ein irakisches Mädchen fährt mit dem Zug nach Linz. Es entstand eine kurze Diskussion, welches nun das beliebteste Verkehrsmittel ist. Züge stehen ziemlich hoch im Kurs. Die Vorfreude aufs Verreisen war jedenfalls groß.
Als ich aber in einige enttäuschte Gesichter schaute, habe ich meine Frage beinahe bereut. Die Mehrheit bleibt nämlich zu Hause. „Ich bin auch hier und freue mich, länger zu schlafen. Vielleicht treffe ich ein paar Freunde“, warf ich ein. Bei dieser Aussicht erhellten sich die Gesichter wieder.
Es gibt jedoch Schüler, die sich nicht auf Ferien freuen. Es sind Mädchen und Buben, die sich zu Hause nicht wohlfühlen, weil sie dort viel mehr Stress als in der Schule haben. Was wirklich in diesen Familien passiert, können wir Lehrerinnen nur vermuten. Meist schweigen die Kinder darüber.
Als ich nach dem Unterricht auf Ashrafs chaotischen Platz sah, holte ich ihn erbost aus der Garderobe zurück: „Räumst du bitte deinen Mist weg!“ Ashraf schien darüber erleichtert: „Darf ich die ganze Klasse aufräumen? Dann ist alles schön, wenn wir wiederkommen.“
Ich war einverstanden. Während ich ihm zusah, wie er allein, aber zufrieden das Spieleregal ordnete, empfand ich so einiges. Zornig war ich nicht mehr.
