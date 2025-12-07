Bereits Stunden vor dem Derby kocht die Stimmung

Graz im Ausnahmezustand! Schon Stunden vor dem 203. Derby zwischen Sturm und GAK sind die Fans in Partystimmung. Die roten Anhänger trafen sich schon zu Mittag am Freiheitsplatz, die schwarzen Knofel stimmten sich vor dem Stadion auf das Zündstoff-Spiel ein. Schon jetzt ist das restlos ausverkaufte Stadion ein Tollhaus, die beiden Fankurven geben längst Gas.
Bereits vor Mittag trafen sich die Fans des GAK am Freiheitsplatz, stimmten sich mit lautstärken Gesängen auf das 203. Grazer Derby am späteren Nachmittag ein. Sie hofften auf den ersten Sieg seit über 19 Jahren gegen den großen Stadtrivalen. Damit auch keinem die Stimme versagte, wurde die Kehle mit genug Glühwein und Bier kräftig geölt.
Pünktlich um 13 Uhr begann dann der groß angekündigte Fanmarsch. Begleitet von einem Großaufgebot der Polizei, die auch den Verkehr anhielten, um allen ein sicheres Geleit zum Stadion zu bitten. Viel Pyrotechnik, Rauchbomben, vereinzelt Böller und durchgehend Fangesänge – da filmten zahlreiche Bewohner auf der Strecke zwischen Freiheitsplatz und Stadion durch die Münzgrabensraße. Angekommen an der Merkur Arena wurde dann auch der schwarze Rivale lautstark „begrüßt“.
Die Sturm-Fans hatten die Mannschaft schon am letzten Mittwoch nach dem Tirol-Spiel auf das Derby eingeschworen, verzichteten auf einen Besuch beim Abschlusstraining, um die Säumel-Elf nochmals einzupeitschen. Der Ivica-Osim-Platz vor dem Stadion war heute schon drei Stunden vor dem Anpfiff schwarz eingefärbt. Doch mitten drinnen im Fan-Meer ein roter Tupfer: Ein schwarzer Knofel war als Weihnachtsmann gekommen, Sturm-Schal inklusive. Unter den Fans auch zwei Sturm-Legenden: Andi „Pferdelunge“ Hölzl (mit Gattin Isabell) sowie Klaus Salmutter, beide Mitglieder der Meistermannschaft von 2011, lassen sich das brisante Duell nicht entgehen.
