Bereits Stunden vor dem Derby kocht die Stimmung

Die Sturm-Fans hatten die Mannschaft schon am letzten Mittwoch nach dem Tirol-Spiel auf das Derby eingeschworen, verzichteten auf einen Besuch beim Abschlusstraining, um die Säumel-Elf nochmals einzupeitschen. Der Ivica-Osim-Platz vor dem Stadion war heute schon drei Stunden vor dem Anpfiff schwarz eingefärbt. Doch mitten drinnen im Fan-Meer ein roter Tupfer: Ein schwarzer Knofel war als Weihnachtsmann gekommen, Sturm-Schal inklusive. Unter den Fans auch zwei Sturm-Legenden: Andi „Pferdelunge“ Hölzl (mit Gattin Isabell) sowie Klaus Salmutter, beide Mitglieder der Meistermannschaft von 2011, lassen sich das brisante Duell nicht entgehen.