Viele spenden Haare für Crans-Montana-Opfer

„Diese Welle der Solidarität ist großartig“, erklärte auch die Friseurin Joana Neukomm aus Grandfontaine im Jura gegenüber „20 Minuten“. Sie beteiligt sich an einer Solidaritätsgruppe für die Opfer, die Haare sammeln. Die Haarstylistin bietet einen kostenlosen Haarschnitt gegen die Spende an. „Ich habe das Glück, mit einem Material zu arbeiten, das denen Hoffnung geben kann, die sie brauchen“, so Neukomm. Die jüngste Spenderin in ihrem Salon sei erst elf Jahre alt gewesen.