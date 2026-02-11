Rapid verleiht Andrija Radulovic nach Israel

„Eine gute Chance“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer „Für Andrija Radulović ist dieser Wechsel eine gute Chance, um in den nächsten Monaten mehr Spielpraxis sammeln zu können, als er sie wohl bei uns machen könnte. Ich hoffe, dass er bei Hapoel wieder Selbstvertrauen tanken kann, wir werden ihn weiter genau im Blick behalten und ihn hoffentlich im Sommer in guter Form wieder bei uns begrüßen können.“