Rapid verleiht Andrija Radulovic nach Israel

Rapid hat den Montenegriner Andrija Radulovic leihweise bis Saisonende an den israelischen Club Hapoel Haifa abgegeben.
Der 23-jährige Offensivspieler kam vor einem Jahr zunächst leihweise von Vojvodina Novi Sad zum SK Rapid und wurde im Sommer fix verpflichtet. Bisher bestritt der siebenfache montenegrinische Internationale 38 Pflichtspiele für Grün-Weiß und erzielte dabei sechs Treffer.
„Eine gute Chance“
Geschäftsführer Sport Markus Katzer „Für Andrija Radulović ist dieser Wechsel eine gute Chance, um in den nächsten Monaten mehr Spielpraxis sammeln zu können, als er sie wohl bei uns machen könnte. Ich hoffe, dass er bei Hapoel wieder Selbstvertrauen tanken kann, wir werden ihn weiter genau im Blick behalten und ihn hoffentlich im Sommer in guter Form wieder bei uns begrüßen können.“
