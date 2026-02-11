Alte Tempel-Säule aus Indien in Wien aufgetaucht

Rückführung eingeleitet

Die indische „Idol Wing CID“ – eine Spezialeinheit zur Bekämpfung von Kultur- und Hehlerei – hat indes offiziell die Rückführung des Pfeilers nach Tamil Nadu angefordert. Und auch die indische Botschaft in Wien ist mittlerweile in den Fall involviert. Heimische Behörden haben bestätigt, dass sie bereit sind, das Artefakt den indischen Vertretern zu übergeben. Besser früher als später, wie aus Insider-Kreisen zu hören ist – immerhin fallen für das Ungetüm mittlerweile hohe Lagerungskosten an ...