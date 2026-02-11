Dortmund-Profi soll bald für Österreich spielen

Das sagt der ÖFB

Beim Verband hielt man sich in dieser Angelegenheit bedeckt. „Der ÖFB steht regelmäßig mit ausgewählten Spielern im Austausch, die aufgrund ihres Profils und ihrer Perspektive für das österreichische Nationalteam interessant sind. Neben den persönlichen Überlegungen eines Spielers spielen auch rechtliche Rahmenbedingungen und Fristen eine wichtige Rolle, weshalb so ein Prozess Zeit braucht. Sobald es eine endgültige Entscheidung gibt, wird der ÖFB darüber informieren“, hieß es in einer übermittelten Stellungnahme.