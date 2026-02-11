Dortmund-Profi soll bald für Österreich spielen

Carney Chukwuemeka könnte laut der „Bild“-Zeitung demnächst für Österreichs Fußball-Nationalteam auflaufen. Demnach stünden die Chancen gut, dass sich der gebürtige Eisenstädter für den ÖFB entscheide.
Der 22-jährige Dortmund-Profi, dessen Eltern aus Nigeria stammen, verbrachte seine ersten Lebensjahre im Burgenland, ehe er nach England zog. Dort avancierte Chukwuemeka zum Nachwuchsteamspieler, gewann mit den „Three Lions“ 2022 die U19-EM, schaffte es aber nicht ins A-Team.
Deshalb besteht die Option eines Nationenwechsels. Dortmund lieh Chukwuemeka vor einem Jahr zunächst von Chelsea aus und verpflichtete den Mittelfeldspieler im Sommer für 20 Millionen Euro fix. Der potenzielle ÖFB-Neuzugang kam in der bisherigen Saison 26 Mal für den BVB zum Einsatz, stand dabei aber nur acht Mal in der Startformation.
Das sagt der ÖFB
Beim Verband hielt man sich in dieser Angelegenheit bedeckt. „Der ÖFB steht regelmäßig mit ausgewählten Spielern im Austausch, die aufgrund ihres Profils und ihrer Perspektive für das österreichische Nationalteam interessant sind. Neben den persönlichen Überlegungen eines Spielers spielen auch rechtliche Rahmenbedingungen und Fristen eine wichtige Rolle, weshalb so ein Prozess Zeit braucht. Sobald es eine endgültige Entscheidung gibt, wird der ÖFB darüber informieren“, hieß es in einer übermittelten Stellungnahme.
