Rekord-Preisgeld: Es geht um 40 Millionen Euro!

Golf-Ass Emma Spitz startete Mittwoch beim PIF Saudi Ladies International im Riyadh Golf Club in die neue Saison der Ladies European Tour. Das Turnier in Saudi-Arabien ist erneut mit fünf Millionen Dollar Preisgeld dotiert. 2025 verdiente Spitz dort mit Platz acht rund 84.000 Euro: „Das wäre natürlich auch heuer ein guter Auftakt.“ Generell geht es 2026 auf der Tour um 40 Millionen Euro Preisgeld – so viel gab es noch nie.