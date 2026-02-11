Rekord-Preisgeld: Es geht um 40 Millionen Euro!

„Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen“
Tränen im Ziel
Golf-Ass Emma Spitz startete Mittwoch beim PIF Saudi Ladies International im Riyadh Golf Club in die neue Saison der Ladies European Tour. Das Turnier in Saudi-Arabien ist erneut mit fünf Millionen Dollar Preisgeld dotiert. 2025 verdiente Spitz dort mit Platz acht rund 84.000 Euro: „Das wäre natürlich auch heuer ein guter Auftakt.“ Generell geht es 2026 auf der Tour um 40 Millionen Euro Preisgeld – so viel gab es noch nie.
Sie wuchs in ihrem Elternhaus an der elften Spielbahn des GC Schloss Schönborn auf, wurde in der dortigen Kapelle getauft. Emma Spitz saugte schon als Baby den Golfsport auf.
